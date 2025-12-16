A nemzeti lottótársaság különleges eseménnyel köszönti 2026-ot: január elsején, pontosan 0:20-kor sorsolják ki a 2025-ös év utolsó Ötöslottó nyerőszámait. Azonban ez nem egy egyszerű sorolás lesz, hanem egyben egy rendkívüli nyereménnyel bíró nyereményjáték is.

A Szilveszteri Szuperlottóval 7 milliárd forintos nyeremény érhető el, ami minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereményét is meghaladja.

A társaság közlése szerint a most először meghirdetett játékban azokkal az Ötöslottó szelvényekkel lehet részt venni, amelyeket december 20. szombat 20 órát követően vásárolunk meg, továbbá azok az öthetes szelvények is, amelyek a december 20-át követő hétre is érvényesek.

A Szuperlottóhoz kapcsolódó Ötöslottó sorsolásra szilveszter este 11-ig lehet fogadni, majd közvetlenül az óév lezárása után, 2026. január elsején, 00:20-tól látható a számok élő kisorsolása a Duna csatornán.

Kiemelik, hogy a speciális szilveszteri Ötöslottó jackpot csak a január elsejei sorsolásra lesz érvényes, így ha akkor nem lesz telitalálatos szelvény, akkor a következő, január 3-ai sorsoláson a legnagyobb megnyerhető összeg a halmozódás szokásos rendje szerint alakul, a nyereményjátékból fakadó extra kiegészítés nélkül.