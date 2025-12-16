Lezárultak a 2025-ös útfelújítási munkák az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi úthálózaton. A társaság az év során a főpályák 24 százalékán végzett beavatkozást, összesen 4,5 millió négyzetméteren terítve új aszfaltburkolatot, csaknem 1 millió tonna anyag felhasználásával.

A munkák nem csupán a kopóréteget érintették. Ahol szükséges volt, ott a kötő- és alaprétegeket is cserélték, a hosszú távú állékonyság érdekében. A pályák mellett 78 híd és felüljáró, valamint 35 pihenőhely is megújult 2025-ben.

Az év során tíz gyorsforgalmi úton zajlottak felújítások, többek között az M1, M3, M7, M4 és M8 szakaszain.

A legnagyobb volumen az M3-as autópályán valósult meg, itt készült el az idei burkolatcsere 42 százaléka, mintegy 1,8 millió négyzetméteren. Ennek köszönhetően az M3 burkolatának 62,9 százaléka már 0-5 éves.

Kép: magyarepitok.hu Az M3-as autópálya burkolat életkorának százalékos megoszlása.

A második legnagyobb beavatkozás az M1-esen történt, közel 1 millió négyzetméteren. Míg 2022-ben még jelentős arányban elöregedett volt a pálya, 2025 végére a burkolat 73,4 százaléka 0–5 éves lett.

Kép: magyarepitok.hu Az M1-es autópálya burkolat életkorának százalékos megoszlása.

Összességében az MKIF által kezelt hálózaton már csak 34 százalék az 5 évnél idősebb burkolat, míg 66 százalék az elmúlt években megújult, ami a társaság szerint jelentősen javítja a közlekedésbiztonságot.

Kép: magyarepitok.hu Az MKIF Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi úthálózat burkolat életkorának százalékos megoszlása.

A munkálatokat a forgalomhoz igazítva ütemezték. Az M7-es autópályán például a nyári főszezonban, az M0 és Balatonvilágos között nem volt terelés, biztosítva a zavartalan balatoni közlekedést.

Az MKIF ezzel egyidejűleg teljesítette a magyar állammal kötött koncessziós szerződésben rögzített, hároméves szintrehozási kötelezettségét is.

A 2023 márciusában indult program keretében eddig a mintegy 1300 kilométernyi főpálya 70 százaléka újult meg, összesen 13 millió négyzetméteren, emellett 315 hidat és 68 pihenőt korszerűsítettek.

A felújítások 2026-ban is folytatódnak, ugyanakkor a következő év volumene már elmarad az elmúlt három év nagyságrendjétől. A kivitelezések tavasszal indulhatnak, addig előre tervezett nagyfelületű burkolatcserék nem várhatóak - írja a Magyar Építők.