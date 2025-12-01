Kókuszos kekszet hívott vissza a SPAR a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve: gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH nyomon követi.

A hatósági közlemény szerint az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz

Kiszerelés: 150g

Minőségmegőrzési idő: 19.05.2026.

Tétel azonosító: 250847

Beszállító: Sapidum d.o.o.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Az NKFH arra kéri azokat, akik a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak, hogy azt ne fogyasszák el!