Kókuszos kekszet hívott vissza a SPAR a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve: gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH nyomon követi.
A hatósági közlemény szerint az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz
Kiszerelés: 150g
Minőségmegőrzési idő: 19.05.2026.
Tétel azonosító: 250847
Beszállító: Sapidum d.o.o.
Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Az NKFH arra kéri azokat, akik a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak, hogy azt ne fogyasszák el!
