A SPAR Magyarország Kft. az általuk forgalmazott SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben mikrobiológiai eltérést (penész esetleges jelenléte) tapasztaltak – írta közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz

Kiszerelés: 150g

Minőségmegőrzési idő: 2026.01.26.

Tétel azonosító: L250505

Gyártó: Sapidum d.o.o.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

A hivatal azt kéri, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolta, azt ne fogyassza el!

Hasonlóan jártak el a Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétellel is.

A Nestlé Hungária Kft. az általuk forgalmazott Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel 2x200 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki. A pontos okot ebben az esetben nem tüntették fel.

A Nestlé érintett bébiétele Kép: NKFH

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát itt is nyomonköveti a hatóság.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel

Kiszerelés: 2x200 ml

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.

Tétel azonosító: L51630742F2

Forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!