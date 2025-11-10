A SPAR Magyarország Kft. az általuk forgalmazott SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben mikrobiológiai eltérést (penész esetleges jelenléte) tapasztaltak – írta közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz
- Kiszerelés: 150g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.01.26.
- Tétel azonosító: L250505
- Gyártó: Sapidum d.o.o.
- Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.
A hivatal azt kéri, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolta, azt ne fogyassza el!
Hasonlóan jártak el a Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétellel is.
A Nestlé Hungária Kft. az általuk forgalmazott Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel 2x200 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki. A pontos okot ebben az esetben nem tüntették fel.
A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát itt is nyomonköveti a hatóság.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel
- Kiszerelés: 2x200 ml
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
- Tétel azonosító: L51630742F2
- Forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
