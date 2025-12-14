Ha az ünneplés során nem megfelelően használjuk a lézeres fényvetítőket, akkor azzal a pilóták látását megzavarhatjuk, ami kockázatot jelent a légi közlekedésben. A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közös közleményükben arra hívják fel a figyelmet, hogy a lézeres zavarások száma az ünnepi időszakban megnő.

Mint írják, szabad szemmel úgy tűnhet, hogy hogy az ég felé irányított lézerfények pár méter után kialszanak, de valójában rendkívül nagy távolságra is eljutnak.

Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy a pilóták megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének, így bűncselekménynek minősül, ami miatt az elkövetőket akár szabadságvesztésre is ítélhetik.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakértői arra hívják fel a figyelmet, kiemelten fontos a karácsonyi fénydekorációk, főként a lézeres kivetítők esetében a figyelmeztetések és a használati-kezelési útmutatók ellenőrzése. Érdemes a vásárlóknak elkerülniük az ismeretlen eredetű, jelöletlen, valamint gyanúsan olcsó termékeket az online és a hagyományos üzletekben is.

Hozzáteszik, az ilyen fényvetítők veszélyesek is lehetnek, mivel áramütés és tűzveszély kockázatát is hordozhatják magukban.