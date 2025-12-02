Az európai törvényhozók hétfő este tartott politikai tárgyalásokon nem tudtak megegyezni a vitatott légi utasok jogairól szóló törvény hatályáról, így a már több mint egy évtizede húzódó folyamatot a közelgő ciprusi EU-elnökségnek kell majd megoldani. Az utasok védelmét növelő uniós törvény 11 éve folyamatosan kidolgozás alatt, de a jogalkotókra erős nyomást gyakorolt a légiközlekedési ágazat, amely így megakadályozta a folyamat előrehaladását – írja a Euronews.

A törvénytervezet főbb pontjai között szerepel, hogy az utasoknak nem kell fizetniük a kézipoggyászért, és hogy pénzügyi kártérítést kell kapniuk, ha járatuk három óránál többet késik, ami az Európai Parlament egyik legfontosabb követelése.

A korábbi tárgyalások során azonban az Európai Tanács által képviselt EU-tagállamok a kártérítés küszöbértékét három óráról négy órára emelték, jelezve ezzel a jogalkotók közötti konszenzus hiányát. Azonban Németország, Portugália, Szlovénia ellenezték a változtatást.

A fogyasztói csoportok azzal érvelnek, hogy a kézipoggyászért felszámított díj illegálisnak számít, különösen az olcsó légitársaságok által alkalmazott formában.

A légitársaságok azonban azt állítják, hogy a törvénytervezet által előírt terhek drámaian korlátoznák versenyképességüket a piacon. Szerintük, ha az ágazatnak szigorúbb kártérítési és pénzügyi szabályokat kell betartania, a jegyárak elkerülhetetlenül emelkedni fognak.

Jelenleg a légitársaságokat igénybe vevő európai utasok 250 és 600 euró közötti kártérítésre jogosultak, ha járatukat törlik vagy három óránál hosszabb késéssel indítják. A javaslattervezet szerint azonban a vállalatoknak a távolságtól függően 300 és 600 euró közötti összeget kellene fizetniük, míg az Európai Parlament a háromórás késési küszöböt már nem tárgyalható kérdésekhez sorolta.

A szövegtervezet a kézipoggyász díjának eltörlését is céljául tűzte ki, amellyel az utasok 40 cm x 30 cm x 15 cm méretű személyes tárgyak és legfeljebb 100 cm teljes méretű, 7 kg súlyú kerekes poggyászok ingyenes szállítására lennének jogosultak.