Az Európai Parlament rendkívül károsnak és aggasztónak tartja, hogy az európai fiatalok negyede okostelefon-függőség jeleit mutatja, ezért a gyermekek online védelméről szóló javaslat elkészítésére szólítaná fel az Európai Bizottságot.
Az Index beszámolója alapján az EP már javaslatokat is adott az Ursula von der Leyen vezette intézményeknek:
- betiltanák az olyan káros és addiktív gyakorlatokat, mint az auto play, a káros gamification, illetve a véget nem érő scrollozás;
- betiltanák az olyan oldalakat és platformokat, amelyek nem felelnek meg az EU jogszabályainak;
jobban fellépnének az olyan befolyásoló technológiák ellen, mint például a célzott hirdetések, az influenszerekkel való hirdetés vagy az addiktív design;
- a digitális média törvényt (DSA) kiterjesztenék az online videómegosztó platformokra, ezenkívül betiltanák a videójátékokban lévő loot boxokat, az applikáción belüli pénznemeket, vagy olyan kialakításokat, hogy fizetni kelljen a fejlődésért cserébe, vagy szerencsejáték-szerűen lehet szerezni kártyákat;
- sürgős lépéseket vár el az Európai Bizottságtól a generatív MI-eszközök jelentette etikai és jogi kihívások kezelésére – többek között az olyan technológiák kapcsán, mint a deepfake tartalmak, a chatbotok, az MI-ügynökök és az MI-vezérelt „lemeztelenítő” appok, amelyek beleegyezés nélkül készítenek manipulált képeket.
November 26-án szavazott az Európai Parlament A kiskorúak online védelméről szóló jelentésről.
483 igen, 92 nem és 86 tartózkodás mellett megszavazták, azt szeretnék, hogy a jövőben 16 év alatt ne lehessen használni a közösségi médiumokat, míg a videójátékokban ismert loot boxokat betiltanák.
Az EP támogatja a bizottságot egy életkor-ellenőrző app, valamint az európai digitális személyazonossági kártya létrehozásában, hogy valódi védelmet nyújthassanak a fiatalkorúaknak. Hangsúlyozzák azonban, hogy ezen jövendőbeli rendszerektől függetlenül továbbra is a platformok felelősek azért, hogy a termékeik biztonságosak és kornak megfelelőek legyenek.
Az állásfoglalás egy olyan kutatásra hivatkozik, miszerint a fiatalok 97 százaléka mindennap online van, és a függőség kialakulásának egyik leginkább kitett 13 és 17 év közöttiek 78 százaléka legalább óránként kezébe veszi a telefonját.
Azt is javasolnák, hogy 16 éves kor alatt ne lehessen használni a közösségi médiumokat, a videómegosztó platformokat és „a mesterséges intelligenciával működtetett társakat”, szülői felügyelettel pedig ezek maximum 13 éves kortól lehessenek elérhetőek.
A témában korábban már történt előrelépés, azonban nem uniós, hanem tagállami szinten. Ugyanakkor a javaslat nem jelenti, hogy ezek holnaptól életbe is lépnek, jelenleg egy állásfoglalás, hogy az EP milyen szabályozással lenne elégedett.
