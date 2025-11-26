Az Európai Parlament rendkívül károsnak és aggasztónak tartja, hogy az európai fiatalok negyede okostelefon-függőség jeleit mutatja, ezért a gyermekek online védelméről szóló javaslat elkészítésére szólítaná fel az Európai Bizottságot.

Az Index beszámolója alapján az EP már javaslatokat is adott az Ursula von der Leyen vezette intézményeknek:

betiltanák az olyan káros és addiktív gyakorlatokat, mint az auto play, a káros gamification, illetve a véget nem érő scrollozás;

betiltanák az olyan oldalakat és platformokat, amelyek nem felelnek meg az EU jogszabályainak;

jobban fellépnének az olyan befolyásoló technológiák ellen, mint például a célzott hirdetések, az influenszerekkel való hirdetés vagy az addiktív design;

a digitális média törvényt (DSA) kiterjesztenék az online videómegosztó platformokra, ezenkívül betiltanák a videójátékokban lévő loot boxokat, az applikáción belüli pénznemeket, vagy olyan kialakításokat, hogy fizetni kelljen a fejlődésért cserébe, vagy szerencsejáték-szerűen lehet szerezni kártyákat;

sürgős lépéseket vár el az Európai Bizottságtól a generatív MI-eszközök jelentette etikai és jogi kihívások kezelésére – többek között az olyan technológiák kapcsán, mint a deepfake tartalmak, a chatbotok, az MI-ügynökök és az MI-vezérelt „lemeztelenítő” appok, amelyek beleegyezés nélkül készítenek manipulált képeket.

November 26-án szavazott az Európai Parlament A kiskorúak online védelméről szóló jelentésről.

483 igen, 92 nem és 86 tartózkodás mellett megszavazták, azt szeretnék, hogy a jövőben 16 év alatt ne lehessen használni a közösségi médiumokat, míg a videójátékokban ismert loot boxokat betiltanák.

Az EP támogatja a bizottságot egy életkor-ellenőrző app, valamint az európai digitális személyazonossági kártya létrehozásában, hogy valódi védelmet nyújthassanak a fiatalkorúaknak. Hangsúlyozzák azonban, hogy ezen jövendőbeli rendszerektől függetlenül továbbra is a platformok felelősek azért, hogy a termékeik biztonságosak és kornak megfelelőek legyenek.

Az állásfoglalás egy olyan kutatásra hivatkozik, miszerint a fiatalok 97 százaléka mindennap online van, és a függőség kialakulásának egyik leginkább kitett 13 és 17 év közöttiek 78 százaléka legalább óránként kezébe veszi a telefonját.

Azt is javasolnák, hogy 16 éves kor alatt ne lehessen használni a közösségi médiumokat, a videómegosztó platformokat és „a mesterséges intelligenciával működtetett társakat”, szülői felügyelettel pedig ezek maximum 13 éves kortól lehessenek elérhetőek.

A témában korábban már történt előrelépés, azonban nem uniós, hanem tagállami szinten. Ugyanakkor a javaslat nem jelenti, hogy ezek holnaptól életbe is lépnek, jelenleg egy állásfoglalás, hogy az EP milyen szabályozással lenne elégedett.