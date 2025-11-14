Az olasz gazdasági versenyhivatal (AGCM) 500 ezer eurós büntetést szabott ki a Wizz Air légitársaságra tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt, miután úgy ítélte meg, hogy

a légitársaság nem adott egyértelmű tájékoztatást az „All You Can Fly” előfizetése valódi korlátairól.

A szolgáltatás lényege, hogy az előfizetők fix díjért – 599 euróért, a promóció korai szakaszában pedig 499 euróért – repülhetnek a Wizz Air valamennyi nemzetközi útvonalán. Az AGCM pénteki közleménye szerint azonban a vizsgálat feltárta, hogy

a légitársaság promóciói azt a benyomást keltették, mintha az ajánlat teljes mértékben korlátlan lenne, miközben számos feltételről nem adtak kellően világos és aktuális információt.

A hatóság szerint hiányos és félreérthető volt a szerződéskötés előtti tájékoztatás különösen a foglalási időszakokról, az előfizetőknek fenntartott ülések számáról és típusáról, valamint más használati korlátozásokról. Mindez jelentősen torzíthatta a fogyasztók döntéshozatalát – áll az AGCM indoklásában.