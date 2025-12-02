Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottsági meghallgatásán bejelentette, hogy kedvezményeket vezethetnek be az autópálya-matricáknál. Hogy ez pontosan mit jelent, arról nem mondott részleteket. Annyit viszont elárult, hogy jövő nyártól, várhatóan június elsejétől a magyar családokat érintik a változások – írta meg a Portfolio.

Kiemelte, hogy

ez csak magyarokat érinti, és csak családokat. Külföldieknek nem adunk kedvezményt

– tette hozzá.