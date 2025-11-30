Lázban ég a hazai ingatlanpiac az új Otthon Start program hatására. A felfokozott hangulatban mindenki igyekszik megtalálni a tökéletes lakást még elfogadható áron, ám az ingatlanárak valósággal kilőttek. Mára egy átlagos állapotú, közepes méretű ingatlan is bőven a 70 millió forint feletti kategóriába került.

Kevesen tudják ugyanakkor, hogy létezik egy úgynevezett alternatív ingatlanpiac is. Ide tartoznak a felszámolt cégek ingatlanjai, a végrehajtás alatt álló ingatlanok, valamint a kényszerértékesítésre kínált lakó- és üzleti ingatlanok. Ezen a területen akár 30-35 százalékos árelőnnyel lehet lakáshoz jutni a normál piaci árakhoz képest.

Az alternatív ingatlanpiac egy kevésbé ismert szegmens, amely gyakran bonyolultabb ügyleteket takar, cserébe viszont jelentős kedvezményt jelent a normál piaci árszínvonalhoz képest, szakértői támogatással itt valóban milliókat lehet spórolni.

A szakemberek tapasztalatai szerint az itt keresgélő ügyfelek jellemzően négy fő csoportra oszthatók.

„Vannak az árérzékenyek, akik a piac ezen szegmensében látják az egyetlen lehetőséget a lakásszerzésre. A takarékoskodók, akik bár rendelkeznek tőkével, de tudatosan szeretnének vásárolni. Sokan vannak, akik már ismerik az ilyen ügyleteket, van tapasztalatuk, de pontosan tudják, hogy ezekhez a bonyolult konstrukcióhoz profi közreműködő segítségére van szükség, illetve itt vannak a teljesen kezdők, akik semmit sem tudnak erről a világról, és igénylik, hogy egy gyakorlott csapat az első lépéstől az utolsóig fogja a kezüket a teljes folyamat során” – magyarázta Kálmán Ildikó, BrixIngatlan.hu szakértője.

Új trendként említette, hogy az elmúlt hónapokban az extrém kis költségvetéssel rendelkezők is megjelentek a piacon. Ennek oka egyértelműen a fix 3 százalékos Otthon Start program hatása.

Elmondta, hogy bár sokan azt gondolják, ezen a piacon csak problémás, elhanyagolt ingatlanok érhetők el, az alternatív ingatlanok kínálata valójában rendkívül széles. A palettán megtalálható nagyobb és kisebb társasházi lakás, tégla és panel egyaránt, családi ház, telek, sőt, iroda vagy üzlethelyiség is.

„A választék az egész országot lefedi, de az emberek továbbra is legszívesebben a társasházi lakásokat keresik” – hangsúlyozta, hozzátéve: a legnagyobb vonzerő ezeknél az ügyleteknél egyértelműen az ár. Szakember segítségével pedig tisztázhatóak a bonyolult helyzetek is.

„Vannak kérdések, amelyekre a dokumentáció, az ingatlan múltja vagy a tulajdoni lap bejegyzései gyorsan választ adnak. Máskor a környék sajátosságai, a látható fizikai jelek, vagy akár a helyiek (lakók, gondnokok) információi segítenek a döntésben. Vannak jelek, amelyek elsőre jelentéktelennek tűnnek, de komoly problémává fejlődhetnek, vagy épp ellenkezőleg: első pillantásra riasztónak tűnhet valami, de valójában teljesen vállalható és kockázatmentes” - magyarázta Kálmán Ildikó.

Annak, aki egyedül vágna bele az ügyintézésbe, azt tanácsolta, legyen tudatos, kitartó és nyitott, ne sajnálja az időt kiismerni egy-egy ügy sajátosságait, és aktívan követni a zajló eljárás történéseit.

"Az alternatív ingatlanpiac egy olyan szegmens, ahol a türelem, a körültekintés és a szakértelem kézzelfogható árelőnyre váltható és jó lehetőség lehet azok számára, akik egy felfokozott hangulatú piacon is képesek okosan és takarékosan befektetni" - mutatott rá a szakértő.