Fideszes elemzők vádja után a politikai elemző G. Fodor Gábornak és Mráz Ágoston Sámuelnek üzent, akik szerint Török Gábor miniszteri terveket dédelgetne.

Ezzel szemben azt fogalmazta meg, elszomorítja, hogy szaktársai nem tudnak elképzelni más célt egy politológusnak, mint a politikai zsákmányszerzést.

A Facebook-oldalán cáfolta, illetve utasította vissza Török Gábor politológus azon vádakat, melyek szerint miniszteri pozícióra pályázna a Tisza Párt oldalán.

A kormánypárti elemzőknek címezve Török megtisztelőnek, bár kissé bizarrnak nevezte a neki szentelt figyelmet.

Ahogy a 24.hu felidézi, az elemzők közötti vita azután éleződött ki, hogy a Mandiner Mesterterv című podcastjában G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel egész pontosan azt állította, „kormányzati körökben biztosan tudják, hogy Török Gábor miniszteri pozícióra hajt”.

Török a hétfői posztjában a független elemzői szerep mellett érvelt, és azt írta, bár egy elemzőnek is vannak politikai értékei, számára az igazság és a valóság bemutatása fontosabb a politikai érdekek szolgálatánál.

„Miután engem ez vezet, egyben azt is megígérhetem, hogy soha nem fogok rólatok olyanokat hazudozni, hogy biztos forrásból úgy tudom, Nektek is ez lenne a célotok.

Ha nem lenne világos: nem, nem szeretnék semmilyen miniszter lenni senkinek a kormányában. Még a magaméban sem”

– húzta alá bejegyzésében a politológus.