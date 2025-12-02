A 21 Kutatóközpont november 21. és 28. között végzett felmérése szerint a teljes népesség körében 4, a pártot választani tudók között 7, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 13 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt.

Teljes népesség: Tisza Párt 31 százalék, Fidesz 27 százalék

Pártot választani tudók: Tisza Párt 47 százalék, Fidesz 40 százalék

Biztos szavazók: Tisza Párt 50 százalék, Fidesz 37 százalék

Az előző, októberi méréshez képest mindhárom kategóriában csak kisebb, a hibahatáron belüli változás történt, az előny azonban valamelyest csökkent a korábbi 16-18 százalékpontos fölényhez képest. A Tisza szavazói továbbra is nagyobb arányban jelezték, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnapi választáson.

A többi párt támogatottsága jelentősen nem változott:

Mi Hazánk: 6 százalék a pártot választani tudók és a biztos szavazók között is;

Demokratikus Koalíció: 2-3 százalék a teljes mintában, a biztos szavazóknál 4 százalék;

Kétfarkú Kutya Párt: 2-3 százalék

A 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátora szerint a jelenlegi adatok alapján a Tisza Párt 108, a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 84, míg a Mi Hazánk 7 mandátumot szerezhetne a pártot választani tudók körében, ha „most vasárnap lennének a választások”. A kalkulátor eredményei becslések, a tényleges választási részvétel és a választókerületi adatok ettől eltérhetnek- derül ki a 24.hu-n közölt hibrid adatfelvétellel készített felmérésből.