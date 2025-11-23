Múlt vasárnap nyilvánosságra került, kiket ajánl a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelölteknek. Közülük november végére választják ki azokat, akik jövő áprilisban rajthoz állhatnak az országgyűlési választáson.

A jelöltekről kétfordulós szavazás dönt: először a Tisza Szigetek tagjai voksolhatnak, majd a teljes választókorú népesség. Az első kör november 23-án vasárnap indul, és november 24-én is tart; a második fordulót november 25. és 27. között rendezik meg, a végleges jelölteket pedig november 30-án mutatják be.

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint több okból sem nevezhető valódi előválasztásnak a Tisza Párt jelöltállítási folyamata, igaz, maga a párt sem törekszik erre az elnevezésre, részben a 2021-es ellenzéki előválasztás kedvezőtlen emlékei miatt – írja az Index.

Mint felidézte, míg négy éve több párt vett részt az előválasztáson, most csupán egyetlen politikai erő belső mechanizmusáról beszélhetünk.

„Ez a mi ügyünk” – jelentette ki többször is Magyar Péter.

Az elemző szerint problémás, hogy a Tisza Párt országos elnöksége döntött arról, választókerületenként ki legyen a három jelölt, akire szavazni lehet – ebbe a Tisza Szigetek tagjainak és a választópolgároknak nem volt beleszólása, utóbbiak az első körös döntésben sem vehetnek részt, ami szerinte kontrollált folyamatot mutat. Főként, hogy a végső kiválasztásnál is fenntartja vétójogát a párt elnöke, Magyar Péter.

Nagy arról is beszélt, hogy szerinte nehezen elképzelhető, hogy a párt országosan ismert jelöltjei – például Bódis Krisztina vagy Ruszin-Szendi Romulusz – alulmaradjanak a választókerületi választáson.

Magyar Péter a Facebook-oldalán a héten leszögezte: "a jelölt-jelöltek országszerte összefogva, egymásba kapaszkodva fogják végig csinálni már a kiválasztás folyamatát is. Ha valakit támadnak, ott lesznek mellette a többiek is."