Januártól pénzbírsággal sújthatják azokat, akik gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek Szegeden elektromos rollerükkel vagy zöldterületen, illetve másokat veszélyeztetve parkolják le járművüket – döntött pénteki ülésén a szegedi közgyűlés.
A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet módosítása az elektromos rollerek mellett vonatkozik más elektromos vagy gépi meghajtású szabadidős és sporteszközökre is.
Tilos lesz ilyen eszközzel közlekedni
- a gyalogutakon,
- gyalogos övezetekben,
- valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén.
Közigazgatási bírsággal sújthatják azokat is, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon – például a vakok- és gyengén látók közlekedését segítő sávokban – hagyják járművüket.
Binszki József (Összefogás Szegedért) várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat, csak amennyiben ez nem vezet eredményre, szabják ki a legfeljebb 200 ezer forintos bírságot.
A közterület használatról szóló rendelet módosításával emellett
- díjkötelessé válik Szegeden az elektromos töltőállomások telepítése és fenntartása.
- A legszűkebb belvárosban pedig a vendéglátóhelyek teraszai hétvégente éjfél helyett 1 óráig tarthatnak nyitva.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!