Januártól pénzbírsággal sújthatják azokat, akik gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek Szegeden elektromos rollerükkel vagy zöldterületen, illetve másokat veszélyeztetve parkolják le járművüket – döntött pénteki ülésén a szegedi közgyűlés.

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet módosítása az elektromos rollerek mellett vonatkozik más elektromos vagy gépi meghajtású szabadidős és sporteszközökre is.

Tilos lesz ilyen eszközzel közlekedni

a gyalogutakon,

gyalogos övezetekben,

valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén.

Közigazgatási bírsággal sújthatják azokat is, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon – például a vakok- és gyengén látók közlekedését segítő sávokban – hagyják járművüket.

Binszki József (Összefogás Szegedért) várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat, csak amennyiben ez nem vezet eredményre, szabják ki a legfeljebb 200 ezer forintos bírságot.

Szabadon száguldoznak a rolleresek, e-rolleresek a magyar utakon, ahogy a szakember mondja, jogi szürke zónában vannak. Sokan ittasan vezetik ezeket, és a balesetek nagy részét is piásan okozzák. Erről itt írtunk, miután kiderült, 2024-ben 386 balesetet okoztak mikromobilitási eszközökkel, köztük elektromos rollerekkel. 2025 első öt hónapjában már 181 ilyen esetet regisztráltak, ami az összes baleset 3,5 százalékát teszi ki. Firenze a napokban radikális döntést hozott: 2026. április 1-jétől teljesen megszűnik a városban a megosztott rollerhasználat, miután a sorozatos szabályszegések kezelhetetlenné tették a helyzetet. A toszkán főváros döntése egy szélesebb európai trendbe illeszkedik: több nagyváros, köztük Párizs, Prága és Madrid szintén a tiltás mellett döntött. Itt olvashat erről többet >>>

A közterület használatról szóló rendelet módosításával emellett