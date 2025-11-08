Magyarország lemaradt a rollerek a szabályozásban, és amíg az új KRESZ életbe nem lép, addig az elektromos rollerek közlekedése sok tekintetben jogi szürkezónában marad. Herpy Miklós közlekedési jogász szerint a rollerek gépi meghajtású járműnek számítanak, így ittas vezetésért az azt használó személy ugyanúgy büntethető, mint autó vagy motor esetében, ugyanakkor a közlekedési szabályaik nincsenek pontosan meghatározva.
Emiatt pedig rengeteg balesetet okoznak e-rollerrel.
„A Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ idegsebészeti munkacsoportja 2022-ben, hét hónapon keresztül gyűjtötte és elemezte a kórházba érkező kerékpáros és rolleres sérültek adatait. Mintegy 1553-an szenvedtek kétkerekű járműves balesetet. A legtöbb sérült (1115) kerékpározott, 296-an e-rollereztek, és 142-en mechanikus rollert hajtottak. Azaz minden ötödik sérült e-rolleres volt. Azóta pedig tovább emelkedett a rolleresek száma, így a sérüléseké is”
– áll az intézmény közleményében, amelyet az Indexnek küldött a témában.
Míg a kerékpáros sérülteknek csak négy százaléka, a rolleresek hat százaléka, addig az elektromos rolleresek 27 százaléka, azaz több mint negyede volt ittas. Az e-rolleresek több mint fele az éjszakai órákban szenvedett balesetet. Leggyakrabban kulcscsont-, boka-, alkar- és csuklótáji törést szenvednek a rollerrel közlekedők, de a kátyúkon vagy útpadkán való elakadás miatt gyakran előfordul arc- és koponyasérülés is.
Ezek a sérülések is jobban „megúszhatóvá” válhatnának, ha viselnének a vezetők védőfelszerelést, elsősorban bukósisakot, de a könyök és térdvédő, valamint a testfelszínt takaró ruházat is nagyban segít abban, hogy a horzsolásos sérüléseket minimalizálja.
Sorra lépnek fel a nagyvárosok a járművek ellen:
- Párizs: A szavazók 90 százaléka a bérelhető e-rollerek betiltása mellett döntött 2023-ban.
- Prága: 2026 januárjától a közösségi e-rollerek végleg eltűnnek a város utcáiról.
- Koppenhága: 2020-ban bevezette a tiltást, majd 2021-ben szigorúbb szabályokkal újra engedélyezte azokat.
- Barcelona: 2016 óta részlegesen korlátozzák az e-rollerek használatát.
- Budapest: 2018 júliusától a belvárosi területeken (pl. a bel-budai részeken) korlátozták vagy kitiltották az elektromos járműveket, beleértve az e-rollereket is.
