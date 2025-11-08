Magyarország lemaradt a rollerek a szabályozásban, és amíg az új KRESZ életbe nem lép, addig az elektromos rollerek közlekedése sok tekintetben jogi szürkezónában marad. Herpy Miklós közlekedési jogász szerint a rollerek gépi meghajtású járműnek számítanak, így ittas vezetésért az azt használó személy ugyanúgy büntethető, mint autó vagy motor esetében, ugyanakkor a közlekedési szabályaik nincsenek pontosan meghatározva.

Emiatt pedig rengeteg balesetet okoznak e-rollerrel.

„A Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ idegsebészeti munkacsoportja 2022-ben, hét hónapon keresztül gyűjtötte és elemezte a kórházba érkező kerékpáros és rolleres sérültek adatait. Mintegy 1553-an szenvedtek kétkerekű járműves balesetet. A legtöbb sérült (1115) kerékpározott, 296-an e-rollereztek, és 142-en mechanikus rollert hajtottak. Azaz minden ötödik sérült e-rolleres volt. Azóta pedig tovább emelkedett a rolleresek száma, így a sérüléseké is”

– áll az intézmény közleményében, amelyet az Indexnek küldött a témában.

Míg a kerékpáros sérülteknek csak négy százaléka, a rolleresek hat százaléka, addig az elektromos rolleresek 27 százaléka, azaz több mint negyede volt ittas. Az e-rolleresek több mint fele az éjszakai órákban szenvedett balesetet. Leggyakrabban kulcscsont-, boka-, alkar- és csuklótáji törést szenvednek a rollerrel közlekedők, de a kátyúkon vagy útpadkán való elakadás miatt gyakran előfordul arc- és koponyasérülés is.

Ezek a sérülések is jobban „megúszhatóvá” válhatnának, ha viselnének a vezetők védőfelszerelést, elsősorban bukósisakot, de a könyök és térdvédő, valamint a testfelszínt takaró ruházat is nagyban segít abban, hogy a horzsolásos sérüléseket minimalizálja.

2024-ben 386 balesetet okoztak mikromobilitási eszközökkel, köztük elektromos rollerekkel. 2025 első öt hónapjában már 181 ilyen esetet regisztráltak, ami az összes baleset 3,5 százalékát teszi ki. A kárformák megoszlása is beszédes: 92 százalékuk járműben, 5 százalékuk tárgyakban keletkezik, így a személyi sérülések részaránya alacsony (3 százalék). Utóbbiak között könnyű és súlyos eset is előfordult, míg a vagyoni károk főként töréskárok – ezek többségének Budapest a helyszíne. A biztosítások legnagyobb számát vidéken, és nem a fővárosban kötötték, a szerződő magánszemélyek döntően (79 százalék) a 35 év feletti korosztályhoz tartoznak, minden ötödik pedig már az 55. életévét is betöltötte.

