Firenzében leállnak a rollermegosztó szolgáltatások jövő áprilistól. A döntés hátterében az új, szigorúbb közlekedési előírások állnak, amelyek többek között a bukósisak viselését is kötelezővé teszik. Az egyik legszebb európai város szerint a szolgáltatás jellegéből adódóan lehetetlen biztosítani, hogy a felhasználók betartsák ezeket a szabályokat, még akkor is, ha a rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez.
A helyi hatóságok szerint a probléma nem csupán a sisakviselés ellenőrzésében rejlik. Az elmúlt években a megosztott rollereket rendszeresen használták szabálytalanul:
- járdán közlekedtek velük,
- rossz irányban hajtottak,
- jogosulatlanul hajtottak be korlátozott forgalmú övezetekbe,
- gyakran a busz- vagy taxisávokban bukkantak fel velük.
- A káoszhoz hozzátettek a szabálytalan parkolások is, amelyek sokszor akadályozták a gyalogosforgalmat és a közlekedést.
Mindeközben a kerékpármegosztás tovább erősödik: a városvezetés bejelentette, hogy növelik a rendelkezésre álló biciklik számát. Firenzében tavaly több mint 1,5 millió kerékpárt kölcsönöztek, a 2025-ös év első hónapjaiban pedig további 18 százalékos növekedést regisztráltak.
Európai fővárosok, ahol betiltották a rollermegosztást
Párizs 2023 szeptemberétől teljesen betiltotta a megosztott elektromos rollereket. A tilalom csak a kölcsönzési szolgáltatásokra vonatkozik, a magán rollerekre nem.
Prágában a helyi önkormányzat jóváhagyta a megosztott rollerek teljes tilalmát, amely 2026 januárjában lép hatályba.
Madrid eközben visszavonta az összes megosztott elektromos roller üzemeltetőjének engedélyét, így betiltva ezt a szolgáltatást a városban. A döntés oka az üzemeltetők biztonsági és parkolási előírások be nem tartása – adott hírt róla az Il Messaggero.
