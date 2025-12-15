Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során megállapították, hogy gyermekeknek szánt étkészlet esetében helytelen információk kerültek feltüntetésre a termékek jelölésén (pl: a termék nem alkalmas mikrohullámú sütőben történő használatra) - olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtóközleményében.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Szatmári Marianna Egyéni vállalkozó https://gyertyadecor.hu/), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
Gyerek Étkészlet Dinoszaurusz Világ
- Tétel azonosító: RPSET01
Vonalkód: EAN: 5055071785450
Étkészlet Unikornis Varázslat
- Tétel azonosító: RPSET03
Vonalkód: EAN: 5055071785474
Finn kereskedő: Puckator European Distribution Centre Sp. z o.o.
Hazai címzett: Szatmári Marianna Egyéni vállalkozó https://gyertyadecor.hu/
Termékvisszahívás oka: Nem megfelelő fogyasztói tájékoztatás.
A hatóság közleményében kiemelte, amennyiben bárki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
