Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra – írta közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóság nyomon követi.

A Listeria monocytogenes a liszteriózis kórokozója. A fertőzés kialakulása nagyban függ a baktériumok számától és az általános egészségi állapottól. A baktérium gyakran található meg az élelmiszerekben, de egészséges immunrendszerűek legtöbbször nem betegednek meg tőle, a fertőzés tünetmentesen elmúlik.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Füstölt lazacpisztráng filé 100g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

Gyártó: Ocean Fish S.R.L.

Azt kérik, hogy amennyiben a fenti megnevezésű termékből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!