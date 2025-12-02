Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra – írta közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóság nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Füstölt lazacpisztráng filé 100g
- Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
- Gyártó: Ocean Fish S.R.L.
Azt kérik, hogy amennyiben a fenti megnevezésű termékből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
