A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a Nestlé hollandiai Nunspeet üzemében egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőséget mutattak ki. Egész pontosan Bacillus cereus baktérium jelenlétét, ami ételmérgezést okoz.
A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról – írja az NKFH.
Az érintett termékek adatai:
- Termék megnevezése: BEBA OPTIPRO 1 anyatej-helyettesítő tápszer
- Kiszerelés: 600g
- Minőségmegőrzési idő: 2027. 04. 30.
- Tétel azonosító: 52870346BB
- Magyar forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.
- Termék megnevezése: LACTOGEN Harmony 1 anyatej-helyettesítő tápszer
- Kiszerelés: 500g
- Minőségmegőrzési idő: 2027. 04. 30.
- Tétel azonosító: 53020346BB
- Magyar forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.
- Termék megnevezése: LACTOGEN Harmony 1 anyatej-helyettesítő tápszer
- Kiszerelés: 500g
- Minőségmegőrzési idő: 2027. 04. 30.
- Tétel azonosító: 53030346BA
- Magyar forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.
Az NKFH azt kéri, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
