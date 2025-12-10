A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a Nestlé hollandiai Nunspeet üzemében egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőséget mutattak ki. Egész pontosan Bacillus cereus baktérium jelenlétét, ami ételmérgezést okoz.

Kép: NKFH

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról – írja az NKFH.

Az érintett termékek adatai:

Termék megnevezése: BEBA OPTIPRO 1 anyatej-helyettesítő tápszer

Kiszerelés: 600g

Minőségmegőrzési idő: 2027. 04. 30.

Tétel azonosító: 52870346BB

Magyar forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.







Termék megnevezése: LACTOGEN Harmony 1 anyatej-helyettesítő tápszer

Kiszerelés: 500g

Minőségmegőrzési idő: 2027. 04. 30.

Tétel azonosító: 53020346BB

Magyar forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.









Termék megnevezése: LACTOGEN Harmony 1 anyatej-helyettesítő tápszer

Kiszerelés: 500g

Minőségmegőrzési idő: 2027. 04. 30.

Tétel azonosító: 53030346BA

Magyar forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.

Az NKFH azt kéri, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.