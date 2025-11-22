A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az Európai Uniónak, mint hogy félelemben éljen – írta Orbán Viktor kormányfő szombaton az X-en. A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolt karácsonyi hangulatú videóval Magyarországra invitálja a külföldi turistákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország csodálatos, és egyben a legbiztonságosabb hely Európában.
„A magyar kormány naponta egymillió euró pénzbírságot fizet Brüsszelnek azért, mert nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat" a saját és mindenki más biztonsága érdekében – olvasható a videó feliratozásában.
Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, a pénzbírság befizetése „jobb, mint félelemben élni".
„Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának" – írta a magyar kormányfő a karácsonyi vakációra induló turistákhoz szólva.
