Magyarország gyógyfürdőiben sokféle kedvezménnyel várják az idősebb korosztály tagjait – írja közleményében a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.).

A szépkorúak körében sokan évtizedek óta törzsvendégei ezen intézményeknek, ám a teljes belépődíj megfizetését tetemes részük nem engedhetné meg magának, pláne rendszeresen.

Ezért a következő kedvezményekkel várja a nyugdíjas látogatókat a társaság:

Kedvezményes napijegy vásárolható, ez az „alap” nyugdíjas belépő.

Ennél is kedvezőbb árat nyújtanak a különféle bérletkonstrukciók (100, 200, 365 alkalmas bérletek).

A kiemelt történelmi fürdőkbe, mint a Széchenyi és a Rudas, nem rendszeres, de évente többszöri fürdőzési igény esetén idős vendégeknek is érdemes a tíz éve bevezetett Zsigmondy Klubkártyát kiváltani, mivel így kedvezményes áron vásárolható napi belépő.

Extra bérletkedvezmény szépkorú törzsvendégek részére: a 85. évét betöltött törzsvendégek 50 százalék kedvezményt kapnak legalább 100 alkalmas GOLD bérlet vásárlása esetén (a GOLD bérlet a Lukács-, Rudas- és Széchenyi fürdőben vásárolható).

Nyugdíjas szerda kedvezmény (bérlet): a budapesti 65 év felettiek részére 5 alkalmas bérlet formájában féláras kedvezmény is rendelkezésre áll, de csak szerdai napokon. A bérlet ünnepnapokon és kiemelt napokon nem használható.

A kerületi önkormányzatokkal együttműködést alakítottak ki az idősebb korosztály mozgási lehetőségeinek támogatása érdekében. Ezért különböző kedvezményeket biztosítanak az adott kerületben élő nyugdíjasoknak. Jelenleg az I., II., III., VIII., XX. és XXIII. kerületben él az említett megállapodás. Persze az alap nyugdíjas fürdőbelépőt ez nem érinti, írja a Femina.

A nyugdíjasok számára szóló extra kedvezményeket általában olyan napokon, idősávokban tudják biztosítani, amikor ez a korosztály szabadidővel rendelkezik, azaz a dolgozók számára munkaidőre esnek – hangsúlyozzák, jelezve, az extra kedvezményes lehetőségeket a kiemelt, például ünnepi időszakokra nem tudják biztosítani.