A BGYH tájékoztatása szerint 2025. december 20. és 2026. január 06. között az ünnepi – kiemelten forgalmas – időszakban, a fürdők telítettsége miatt a Lukács Fürdőben és a Csillaghegyi Fürdőben a nyugdíjas lakosság nem tudja igénybe venni a nyugdíjas kedvezményeket” – írta a Facebook-oldalán az óbudai önkormányzat.
A fővárosi kerület hivatalos oldalán és a rendőrség közösségi felületén is megjelent figyelmeztetés szerint
a jelzett időszakban sem a kerületi utalványok, sem az általános nyugdíjas kedvezmények nem érvényesíthetők.
A korlátozás ideiglenes, és kizárólag az ünnepi időszakra vonatkozik, húzták alá.
Jelezték, január 6. után a megszokott kedvezmények visszaállnak, így a nyugdíjas vendégek ismét élhetnek a támogatott belépési lehetőségekkel.
