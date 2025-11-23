A BGYH tájékoztatása szerint 2025. december 20. és 2026. január 06. között az ünnepi – kiemelten forgalmas – időszakban, a fürdők telítettsége miatt a Lukács Fürdőben és a Csillaghegyi Fürdőben a nyugdíjas lakosság nem tudja igénybe venni a nyugdíjas kedvezményeket” – írta a Facebook-oldalán az óbudai önkormányzat.

A fővárosi kerület hivatalos oldalán és a rendőrség közösségi felületén is megjelent figyelmeztetés szerint

a jelzett időszakban sem a kerületi utalványok, sem az általános nyugdíjas kedvezmények nem érvényesíthetők.

A korlátozás ideiglenes, és kizárólag az ünnepi időszakra vonatkozik, húzták alá.

Jelezték, január 6. után a megszokott kedvezmények visszaállnak, így a nyugdíjas vendégek ismét élhetnek a támogatott belépési lehetőségekkel.