Száraz és az átlagosnak jóval hidegebb idő tört rá az országra a hétvégén, ugyanakkor már elkezdett felszakadozni, csökkeni a felhőzet hétfő délutánra.

Ennek megfelelően vasárnap éjfél környékén volt olyan hely, többek között a Pér repülőtér, ahol mínusz 9 foknál is hidegebb volt. A HungaroMet Nonprofit Zrt. szerint ez újabb szezonrekord.

De ez a hideg nem marad már sokáig velünk: kedden egy újabb mediterrán ciklon hoz esős időt országszerte, továbbá még előfordulhat havas eső is. Napközben kevesebb, estétől pedig egyre több helyen lehet élénk, néhol erős a legmozgás. A hőmérsékleti kontraszt viszont elég nagy lesz: kora délután ugyanis akár plusz 15 fokra is kilátás van, főként az Alföldön – írja az Időkép.