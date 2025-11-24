Hétfőn északkeleten végig borult marad az idő, de az ország más tájain is fokozatosan megnövekszik a délelőtti órákra a felhőzet. Főként délkeleten, keleten, illetve esetleg északnyugaton még több órára kisüthet a nap.

Csapadék a déli órákig nem valószínű, utána az Északi-középhegység térségében - elsősorban annak északi részén - havazás várható akár néhány centiméter friss hóval, mely este fokozatosan ott is havas esőbe, esőbe vált. Az északkeleti határ közelében átmeneti ónos eső is előfordulhat. Este a középső tájakon is egyre több helyen ered el az eső.

A délies szél egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 2 és 8 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében fagypont körüli maximumok valószínűek, majd estétől, késő estétől arrafelé is enyhül az idő. Késő este -1, +8 fok közötti értékek várhatóak, de fokozatosan enyhül az idő - közölte a HungaroMet.

Kedden egy újabb mediterrán ciklon hoz országszerte esős időt, valamint helyenként havas eső még előfordulhat. Kiadósabb mennyiségű csapadék érkezhet ezen a napon. Napközben kevesebb, estétől egyre több helyen lehet élénk, erős a légmozgás. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, kora délután 4-15 fokra van kilátás, az Alföld déli felén mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.

Szerdán kezdetben még többfelé kialakulhat eső, zápor, helyenként havas eső, esetleg kisebb havazás, majd délután mindenhol megszűnhet a csapadék, és egyre többfelé szakadozhat fel a felhőzet, süthet ki a nap. A sokfelé erős, helyenként viharos szélben 3 és 10 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

Csütörtökön keleten, délkeleten lehet borongós az idő, máshol rövidebb-hosszabb időszakokra kisüthet a nap. A jelenlegi számítások szerint számottevő csapadék nem várható. Élénk, erős lesz az északias szél. Kora délután 3-8 fokot mérhetünk - olvasható az Időkép oldalán.