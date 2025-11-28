A MÁV-csoport 2025. december 14-től átfogó menetrendi módosításokat vezet be a VOLÁN-járatok közlekedésében, minden eddiginél szélesebb szolgáltatási kínálatot biztosítva utasai számára. A fejlesztések célja, hogy a megújult Személyszállítási Törvény, azaz a „közlekedési alkotmány” előírásainak megfelelően legyen biztosított mindenütt a személyszállítási alapellátás, javuljanak a regionális, valamint az országos eljutási lehetőségek – olvasható a MÁV-csoport közleményében.

Az alapellátásban előírt minimális szolgáltatásnak megfelelően ezentúl a települések és járásközpontjaik között legalább napi 3 pár, a járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között pedig napi 2 pár közvetlen járat áll rendelkezésre az átszállásmentes kapcsolathoz.

Az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) közreműködve csaknem 1000 település polgárainak teremtjük meg az eddiginél kényelmesebb és biztonságosabb utazás lehetőségét – ehhez természetesen élhetnek a jelenlegi utazási kedvezményekkel, tarifákkal, valamint a kedvező árú vármegye- és országbérleteket is használhatják – fogalmazott a vállalat.

A módosítások új járatok indítását, meghosszabbított útvonalakat és menetrendi átalakításokat tartalmaznak annak érdekében, hogy a települések és járásközpontjaik között napi három pár, a járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között pedig napi két pár közvetlen járat biztosítsa az eljutást.

A főváros és a megyei jogú városok között a kétóránkénti eljutás biztosítása érdekében bővül a járatok száma Budapest–Hódmezővásárhely, illetve Budapest–Kaposvár között, a szomszédos vármegyeszékhelyek közötti közvetlen kapcsolat biztosítására pedig új járatok indulnak Kecskemét és Szekszárd között. Illetve javul Debrecen elérhetősége Ibrányból és Nagykállóból is.

A MÁV-csoport nemcsak a személyszállítási törtvény módosításai, hanem a megnövekedett utazási igények miatt is menetrendi kínálatbővítést hajt végre autóbuszvonalain, hiszen a tarifareform, az ország- és vármegyebérletek bevezetése jelentősen növelte a forgalmat számos viszonylaton.

Emiatt jelentős járatsűrítés várható Budapest és Salgótarján között, a járatok a 21-es főúton át félóránként közlekednek majd, az üzemidő is bővül, mivel az első járat az eddigieknél korábban, az utolsó pedig később indul. Emellett többek között Pécs–Kaposvár, Pécs–Szekszárd, Győr–Székesfehérvár, Hűvösvölgy–Nagykovácsi, Győr–Dunaszentpál között is új járatok közlekednek, amelyek főként a csúcsidőszakokban biztosítanak sűrűbb kapcsolatot.