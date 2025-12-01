A hazai össztermék (GDP) 3,8 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, miután a második negyedévben kisebb, 3,3 százalékos éves bővülést mértek. A november közepén ismertetett előzetes szám kisebb, 3,7 százalékos harmadik negyedévi GDP-növekedésről szólt - írja az MTI.

A GUS adatai szerint éves szinten a beruházások 7,1 százalékkal nőttek, a magánfogyasztás 3,5 százalékkal bővült, a belföldi kereslet 3,7 százalékkal emelkedett.

Szezonálisan kiigazított negyedéves alapon a GDP 0,9 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben. Ezt az adatot a novemberben előzetesként közölt 0,8 százalékról korrigálták. A második negyedévben a GDP-növekedés 0,8 százalék volt negyedéves összevetésben.

Ez Lengyelországban a harmadik egymást követő negyedév, amelyben a gazdaság ilyen mértékben szárnyalt. Ez a gyorsulás többek között a Nemzeti Újjáépítési Tervből származó nagy összegű források elindításának köszönhető, beleértve a bruttó állóeszköz-felhalmozás 7,1 százalékos növekedését - írja a lengyel Business Insider.

Legutóbb 2022 harmadik negyedévében lehetett hasonlóan eredményekről beszámolni a lengyel gazdasági növekedést illetően. Akkor a bruttó hazai termék 4,1 százalékkal nőtt. Jelenleg a helyzet nem ennyire kedvező, de a Központi Statisztikai Hivatal (GUS) által közzétett adatok optimizmusra adnak okot a jövőt illetően is.

A 2025 harmadik negyedévi gazdasági növekedés a szezonálisan ki nem igazított adatok szerint 3,8 százalék volt, ami meghaladja az előzetes becslést (3,7 százalék). Egy évvel ezelőtt, ugyanebben az időszakban a gazdaság 2,8 százalékos ütemben növekedett.