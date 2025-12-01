Lázár János Építési és Közlekedési miniszter egy Lázárinfó alkalmával foglalkozott a kérdéssel, miszerint az állami beruházásokon dolgozó alvállalkozók hosszú ideje nem jutnak hozzá a fővállalkozóknál lévő pénzükhöz – írja a Telex.
A miniszter az ügy kapcsán kiemelte, minden fővállalkozót elszámoltatnak, hasonló panaszok esetén pedig a Közigazgatási Államtitkárságnál kell bejelentést tenni.
A 444.hu egy júliusi cikkéig vezethető vissza az eset, amikor a portál a csőd szélére sodródott, Mészáros Lőrinchez köthető V-Híd alvállalkozóinak kései szerződéseiről, illetve kifizetéseiről számolt be. Ezt nem sokkal később Sárváry István, vezérigazgató távozása követte.
Az incidens végül közös megegyezéssel zárult, és Sárváry helyét a Mészáros-cég ZÁÉV-et vezető, Deák Gábor töltötte be ideglenesen.
Erről az alábbi cikkünkben olvashatnak bővebben:
Lemondott Mészáros Lőrinc cégének vezérigazgatójaA Telex értesülései szerint távozik pozíciójából a Mészáros Csoporthoz sorolható V-Híd Zrt. vezérigazgatói székéből Sárváry István.
Bővebben>>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!