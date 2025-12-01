Lázár János Építési és Közlekedési miniszter egy Lázárinfó alkalmával foglalkozott a kérdéssel, miszerint az állami beruházásokon dolgozó alvállalkozók hosszú ideje nem jutnak hozzá a fővállalkozóknál lévő pénzükhöz – írja a Telex.

A miniszter az ügy kapcsán kiemelte, minden fővállalkozót elszámoltatnak, hasonló panaszok esetén pedig a Közigazgatási Államtitkárságnál kell bejelentést tenni.

A 444.hu egy júliusi cikkéig vezethető vissza az eset, amikor a portál a csőd szélére sodródott, Mészáros Lőrinchez köthető V-Híd alvállalkozóinak kései szerződéseiről, illetve kifizetéseiről számolt be. Ezt nem sokkal később Sárváry István, vezérigazgató távozása követte.

Az incidens végül közös megegyezéssel zárult, és Sárváry helyét a Mészáros-cég ZÁÉV-et vezető, Deák Gábor töltötte be ideglenesen.

