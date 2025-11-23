A házak és lakások közelsége miatt sok konfliktus forrása a tartós vagy ismétlődő zaj. A kutyaugatás természetes viselkedés, mégis könnyen válik zavaróvá, ha rendszeres, hangos vagy nem megfelelő időszakban történik. Mivel a panaszok jelentős része ebből ered, nem árt tudni, mire számíthatunk, és mit tekint a jog valódi zajterhelésnek – írja a boon.hu.

Országos rendelet nem határozza meg, hány perc ugatás lépi át a tűréshatárt, de a környezetvédelmi szabályok kimondják: a zajterhelés nem lépheti túl a lakók számára elfogadható szintet. Ennek megítélése a helyi önkormányzatokra, illetve a jegyzőre tartozik.

Az este 22 és reggel 6 óra közötti időszak szinte mindenhol éjszakai nyugalmi időnek számít, a vasárnap és az ünnepnapok pedig gyakran egész nap. Ilyenkor a hosszan vagy rendszeresen ugató kutya már zajszennyezésnek minősülhet.

Mikor lehet jogsértő a sok ugatás?

Az alkalmi ugatás teljesen normális, és nem jár következményekkel. Probléma akkor merül fel, ha az ugatás hosszú ideig tart, visszatérő, és zavarja a környezet nyugalmát. A jegyző minden esetet külön vizsgál: míg egy lakótelepen a napi fél óra is soknak számíthat, külterületen ugyanennyi még beleférhet.

Mit tehet az, akit zavar a zaj?

A legjobb megoldás a személyes egyeztetés. A kutya gazdája nem feltétlenül tud arról, hogy kedvence zavarja a szomszédságot, ezért egy udvarias jelzés gyorsan rendezheti a helyzetet. Ha ez nem hoz eredményt, a jegyzőnél lehet panaszt tenni, aki szükség esetén helyszíni szemlét vagy zajmérést is elrendelhet.

Súlyosabb esetekben akár 150 ezer forintos bírság is kiszabható, és a gazdát kötelezhetik a helyzet rendezésére.

Mi állhat a sok ugatás hátterében?

A szomszédokat zavaró ugatás hátterében gyakran viselkedési probléma áll. Erről Lékáné Viszokai Katalin, a Neptun Mentőcsapat kutyás egységének vezetője beszélt a boon.hu-nak.

Kiemelte, hogy az ugatás a kutya kommunikációjának a része, és ezt el kell fogadnunk. A gazda feladata megérteni és kezelni ezt. Normális például, ha a kutya néhány másodpercig jelzi, ha valaki elhalad az ajtó előtt – ám amint a kiváltó inger megszűnik, vissza kell térnie a nyugalmi állapotába.

A kutya lehet, hogy a gazdájával akar lenni, lehet, hogy unatkozik, vagy valami más hiányzik számára. Az okot kell megtalálni és megoldani.

Szerinte a helyzet rendezéséhez a szomszédok együttműködésére is szükség van. Kommunikálni kell egymással, érdemes megkérdezni a szomszédot, javult-e a helyzet. És ha bármi változás van – legyen az jó vagy rossz –, azt jelezzék egymásnak.