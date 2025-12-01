Az Index kedden arról írt, hogy állítólag a Tisza Párt bevezetné az eb- és macskaadót, ezáltal minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni. Magyar Péter ezt rögtön cáfolta, majd a Magyar Hang hívta fel a figyelmet arra, hogy az ebadó kivetésének lehetőségét pont a Fidesz vezette be egy bő évtizede, az állatvédelmi törvény 2012-es módosításával.

A kormánypárt kommunikációs igazgatója most újfajta gondolatmenetet vázolt fel ez ügyben.

Menczer Tamás bejegyzése szerint – melyet a 24.hu szúrt ki – egy fideszes rendezvényen hozakodott elő a témával, amit úgy vezetett fel, hogy „erre írták ma nekem a derék tiszások, ne dumáljon a Menczer, mert az önkormányzatoknak eddig is volt lehetőségük ebadót bevezetni.”

„Az lehet. Csakhogy picit másról van szó. Ugyanis az önkormányzatok, bár föltételezem, azok is jól átgondolták, hogy ez indokolt-e. De ha netán valamelyik bevezette, az abból a pénzből ott helyben tudott kutyafuttatót csinálni, meg a kutyásoknak az életét könnyíteni. Az ezért van.”

Ezek meg el akarnak venni több tízmilliárd forintot önöktől, hogy Ukrajnába küldjék a pénzt. Pici különbség. A kutyákra meg a macskákra hivatkozva. Most arról nem is beszélve, hogy teljes körű munkát végeztek, mert még 4 százalékos plusz adót raknak a kutyakajára is, meg a macskakajára is

– ecsetelte a kormánypárt szóvivője, aki úgy látja, „ahol lehet, elveszik önöktől a pénzt”.

Menczer szavai szerint a cél, hogy „legyen lóvé a brüsszeli parancsot végrehajtani”, majd győzelemre szólított fel.