Heves összetűzés alakult ki péntek délelőtt Poltavában, Ukrajna keleti részén, ahol egy pitbull rontott két rendőrre, miután gazdája egy rutinellenőrzés közben rájuk uszította az állatot.

Egy fiatal szemtanú szerint éppen az egyetem felé tartott, amikor észrevette, hogy egy alacsony termetű férfi agresszívan a rendőrök felé tereli a kutyáját, mellette pedig egy nő áll. A tanú azt mondta, annyira megdöbbent a jeleneten, hogy elővette a telefonját, hogy rögzíteni tudja az eseményeket.

A beszámoló alapján a rendőrök megpróbálták lefogni a támadó állatot, ám a férfi nemcsak elengedte, hanem ököllel is nekiment az intézkedő járőröknek. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a szemtanú végül erősítést hívott.

„Felhívtam a rendőrséget, kértem egy másik járőrt, aztán mentem tovább. Amikor visszatértem, már vége volt az incidensnek” – mondta.

A helyi rendőrség szóvivője, Vaszil Zub megerősítette, hogy

a támadás szolgálatellátás közben érte az egyenruhásokat, a kutyát rájuk uszító férfi személyazonosságát pedig már megállapították. A gyanú szerint egy 31 éves helyi lakos volt az elkövető. A hatóságok jelenleg a férfi előállításán és felelősségre vonásán dolgoznak, és azt is vizsgálják, hogy a pitbullt elkobozzák-e.

Az ukrán büntető törvénykönyv is szigorúan bünteti a rendvédelmi dolgozók elleni szándékos erőszakot.

A mostani eset ráadásul nem egyedülálló, mivel néhány hete Lvivben egy 30 éves férfi halálosan megkéselt egy katonát egy igazoltatás során, ami tovább erősíti az ukrán hatóságok aggodalmát a rendvédelmi szerveket érő támadások számának növekedése miatt - írja az adevarul.ro.