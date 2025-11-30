Rutinműtétre érkezett Silver, a tízéves brie-i juhászkutya a szigethalmi állatorvosi rendelőbe. A kutyus régi ismerősként köszönti Briskiné dr. Pálfi Krisztina állatorvost - Silver már évek óta nála kapja oltásait és gyógyszereit. A mostani műtét nem halasztható, mivel daganatot találtak a kutya heréjében, így az ivartalanítással egy időben a beteg szövetet is eltávolítják. Este már otthon pihenhet, de gazdája számára az ivartalanítás mindenképp hoz egy változást, hiszen jövőre Silver után már nem kell ebadót fizetnie.

A Pest vármegyei Szigethalmon januártól vezetik be az ebrendészeti hozzájárulást. A rendelet értelmében a kutyatulajdonosok évi 6000 forintot, a veszélyesnek minősített ebek után pedig 20 ezer forintot fizetnek.

Mentességet kapnak többek között az ivartalanított, valamint bizonyos magyar fajtájú kutyák tulajdonosai. Silver gazdája három másik kutyát is tart otthon, utánuk összesen 18 ezer forintot kell majd utalnia az önkormányzatnak.

Briskiné dr. Pálfi Krisztina ugyanakkor nem számít arra, hogy az új díj tömeges ivartalanítási hullámot indítana el. Szerinte a 6000 forintos évi teher messze nincs arányban egy 60 ezer forint körüli ivartalanítási műtéttel. Úgy látja, inkább az történhet, hogy sokan egyszerűen nem jelentik be a kutyát, részben azért, mert nincs elég információ a rendeletről. Az idősebb lakosság nagy része nem használja a Facebookot, a honlapot kevesen olvassák, és szerinte hatékonyabb lenne, ha az önkormányzat levélben tájékoztatna minden háztartást.

A hivatalban közben azt hangsúlyozzák: az ebadó célja nem a pénzszerzés, hanem az állatvédelem támogatása. Fáki László polgármester elmondta, több olyan esetük is volt, amelyek indokolták az új rendszer bevezetését. Egy idős férfi két komondora rendszeresen elszökött, balesetveszélyes helyzeteket okozva - végül el kellett kobozni az állatokat, oltatni és elhelyezni őket, ami komoly költséggel járt.

A település vezetése szerint az évi 1-2 millió forintos bevételt kizárólag állatvédelmi célokra fordítják, például azok támogatására, akiknek gondot jelent az ivartalanítás díja.

Nem mindenki elégedett az új szabállyal. Egy idős lakos például igazságtalannak tartja az ebrendészeti hozzájárulást, még akkor is, ha neki már nincs kutyája. Szerinte sok idős ember tart kutyát biztonsági okokból, és számukra különösen megterhelő az újabb költség. De olyanok is vannak, akik azért könnyebbültek meg, mert épp nincs kutyájuk, volt, aki például azt mondta, egy újabb kiadás most nem férne bele neki.

A településen tehát megoszlanak a vélemények. Van, aki az állatvédelem erősítését látja az ebadóban, mások újabb sarcot. Az azonban biztos, hogy a rendszer januártól indul, és sok családnak át kell gondolnia, hogyan alkalmazkodik hozzá - írja a Blikk.