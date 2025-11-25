A főpolgármester ma hatévi városvezetés után beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nemcsak csődközeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is – reagált közleményében Gulyás Gergely arra, hogy Karácsony Gergely ma levelet vitt a Karmelita Kolostorba, amelyben azt kérte, tárgyaljon a kormány Budapesttel, fizesse ki a tartozásait, és a Kúria döntésének megfelelően, ne inkasszáljon tovább.

A főpolgármester szerint vihar előtt csend van, és már nem poltikai csatározásokra kell használni a Fővárost, hanem arra, hogy a köszolgáltatások működjenek és az emberek megkapják a fizetésüket. „Engem ebben a helyzetben a legkevésbé sem érdekel az a politikai verseny, amiben a pártok, vagy éppen a kormány választópolgárokat lát, és a választási küzdelemnek rendeli alá a döntéseit. Én nem választópolgárokat látok, hanem a munkatársaimat, akik nem tudják, kapnak-e fizetést januárban, én embereket látok, akik használják a budapesti közszolgáltatásokat, utaznak a buszon, élvezik azt, hogy meleg van a lakásukban a távhőszolgáltatásnak köszönhetően, hogy van víz a csapban, és rendben vannak az utcák” – sorolta Karácsony Gergely. Itt olvashat többet az előzményekről >>>

Gulyás Gergely válaszában úgy fogalmazott:

Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival" sem kozmetikázható tovább. A kormány meggyőződése, hogy a baloldali városvezetés következményeit nem szenvedheti el Budapest. Ezért elkötelezettek vagyunk Budapest működőképességének fenntartása mellett.

A helyzetet értékelni fogjuk és a csütörtöki Kormányinfón a kormány lépéseiről tájékoztatni fogom a nyilvánosságot – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.