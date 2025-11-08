Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke szombaton a Facebookon közvetített online sajtótájékoztatóján a minimálbér összegéig minden jövedelem adómentessége mellett érvelt. Kifejtette, hogy

nem csupán a minimálbért keresőknek kellene eltörölni az adót, hanem minden magyar dolgozó fizetésének a minimálbér alatti részére is érvényesíteni kellene az adómentességet.

A pártelnök szerint ezzel szemben a Tisza Párt programja 9 százalékos adóval terhelné a minimálbért, míg a Fidesz megtartaná a jelenlegi 15 százalékos elvonást. Úgy véli, mindkét javaslat hátrányosan érintené az alacsonyabb jövedelműeket, akik jobban járnának a DK elképzelésével. Hozzátette, „érdekes módon a leggazdagabbak jövedelméhez egyik jobboldali párt sem nyúlna”.

Dobrev azt is hangsúlyozta, hogy

a leggazdagabb 1 százaléktól „többet kérjünk”, vagyis a havi 2,5 millió forint felett keresők fizessenek arányosan több adót.

A DK programja szerint „mi a dolgozók és a kisvállalkozók adóját csökkentenénk, a milliárdosokét és a multi cégekét pedig növelni szeretnénk”.

A politikus felhívta a figyelmet a párt által létrehozott bérkalkulátorra is, amelynek segítségével „minden magyar dolgozó egy kattintással megnézheti, mennyivel keresne többet a kormányváltás után a DK programja alapján”. A kalkulátor célja, hogy szemléltessék „milyen óriási a különbség a baloldali és a jobboldali bérprogram között”.

A DK elnöke végül a baloldali választókhoz fordult: „A DK a baloldali szavazókat szeretné megszólítani, akik tudom, hogy nem tudnak a jobboldali pártokra szavazni: se a Fideszre, se a Tiszára.” Úgy fogalmazott, „márpedig ezek a baloldali szavazók kellenek ahhoz, hogy 2026-ban leváltsuk a Fideszt, és a baloldal nélkül nem tud kormányváltás lenni, mi ezért dolgozunk.”