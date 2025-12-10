„Üzenem az összes állami vezetőnek, Zsolti bácsinak, rendőri és nyomozó vezetőnek, hogy aki sáros a Szőlő utcai borzalmakban: egyenként fogom levadászni őket! Egyenként!” – jelentette ki Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke.
Mint fogalmazott Facebook-oldalán megjelent videójában, soha nem fogja elfogadni, hogy a gyermekotthonokból bordélyházat, az állami gondozott gyerekekből pedig prostituáltat csináljanak. Kijelentette, hogy szerinte a jobboldalnak eddig sem voltak fontosak a gyerekek. Hozzátette: aki ártatlan gyerekekre vadászik, azokra ő is vadászni fog.
