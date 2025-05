Pénteken a tőzsdén jegyzett hazai vállalattok két legértékesebbjével indul a gyorsjelentési szezon, a Mol és az OTP számait követően a jövő héten pedig a Richter és a Magyar Telekom első negyedéves teljesítményét is megismerhetik a befektetők.

Mint azt mindenki tudja, a magyar GDP adat jókora negatív meglepetést hozott, ilyen környezetben a hazai nagyvállalatoktól sem várható túl nagy előrelépés, igaz, a Telekom kivételével ezek a cégek inkább már régiós multiként értelmezhetők.

Itt még nem kezdett zuhanni az olajár

A Mol már publikálta a felkérésére elkészített konszenzust, eszerint a leginkább figyelemmel kísért adatsoron (újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított - CSS - EBITDA) 713,3 millió dollárt érhetett el a társaság, adózás után pedig 285 millió dollár lehetett a nyeresége.

A Concorde kitér arra az előzetesében, hogy a Mol adókörnyezete is változott idéntől, a hazai olajvállalatot például már nem terheli a nettó árbevételre kivetett különadó, ugyanakkor a Brent-Ural árkülönbözetén realizálható nyereség 95 százalékát továbbra is elvonja az állam. De azért a vállalat továbbra is nyer az olcsó orosz olajon, ennek hatása a finomításon 5 dollár extra haszon lehet hordónként a Concorde számításai szerint.

Nem annyira jó hír, hogy a második és harmadik negyedévben a Mol szemszögéből az olaj- és gázár kedvezőtlenül alakul(ha)t, akár olyan mértékben is, hogy a vállalat végül nem tudja teljesíteni az idei évre kitűzött 3 milliárd dolláros CSS EBITDA célt. A Concorde egyébként nem tartja kizárhatónak, hogy az extraadókat visszahozza a kormány, ahogy belépünk a választás előtti utolsó 12 hónapba, s közben a gazdasági kilátások és a költségvetés helyzete nem épp a legjobbak.

Stagnál a régió gazdasága

Az Erste várakozása szerint a Mol üzletágai közül a kutatás-termelés és a feldolgozás-kereskedelem teljesíthetett jobban. Előbbit a magasabb szénhidrogénárak segíthették: az első negyedévben még 75,7 dollár/hordó volt a Brent nyersolaj átlagára, a földgázé pedig 46,8 euró/MWh. A feldolgozás-kereskedelemben a finomítói marzsok enyhén nőhettek, ugyanakkor a szezonális okok miatt az eladott késztermék mennyiség csökkenhetett és emiatt az üzemanyag kereskedelem marzsa is nyomás alatt maradhatott. Az Erste szektorelemzője szerint összességében a negyedév túl nagy változást nem hozott a Molnál, a kisebb különadók miatt a profitabilitás javult, de a stagnáló középkelet-európai gazdasági aktivitás negatív hatásai nyomot hagytak a Mol főbb számaiban.

Az OTP letudhatja a kötelező rosszat az év elején

Az OTP viszont 2023 utolsó negyedéve óta nem látott alacsony szintű profitról jelenthet, igaz ennek nem működési okai vannak, hanem a magyar különadók okozta masszív terhek. Ezeket az OTP hagyományosan elszámolja az első negyedévben, amik a Concorde szerint meghaladhatták a 100 milliárd forintot. De az elszámolt adók körülbelül felét vissza lehet majd írni az év közben végrehajtott állampapír vásárlások miatt. Az ezekkel elérhető adókedvezmény elszámolása havonta történik, így ennek hatása az ég egészében elnyújtva fog majd jelentkezni.

Egyébként a befektetési szolgáltató szakértői szerint a negyedéves jelentésnél is nagyobb a hatása az április végén bejelentett 150 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlási programnak. Ennek hatása kiteheti a napi részvényforgalom 10 százalékát is akár, ezek a stabil vételek pedig már lőtávolságba hozhatják a 30 ezer forint feletti célárakat is.

A szerdán közzétett, első negyedévre vonatkozó várakozások szerint így nézhettek ki a főbb mérlegadatok (milliárd forint, változás éves alapon):

nettó kamatbevételek: 465,6 (+7 százalék)

nettó díjak, jutalékok: 138,7 (+15 százalék)

összes bevétel: 685,9 (+15 százalék)

működési eredmény: 403,1 (+21 százalék)

adózott eredmény: 183,6 (-23 százalék)

Az OTP részvényeit követő elemzők néhány napja frissítették az éves eredményvárakozásaikat is. Eszerint a tavalyi 1076 milliárd forintos csoportszintű nettó profitot idén 1028 milliárd forintos eredmény követheti. A nagy ugrás 2027-re várható az OTP-től, amikorra 1229 milliárdos adózott nyereséget is elérhetőnek látnak az elemzők.