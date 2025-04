Feljebb srófolta az OTP Bank részvények célárát egy nappal a pénzintézet pénteki közgyűlése előtt a Patria Finance elemzője. Az eddigi 24 200 forint helyett 29 ezer forint az új célár, az ajánlás pedig változatlanul vétel.

A Patria szerint a tavaly először elért 1000 milliárd forintos csoportszintű adózott eredmény idén és a következő években is fenntartható, vagyis stabilan erős eredményekre van kilátás. Ehhez persze az is kell, hogy fennmaradjon a tavaly látott, közel 10 százalékos hitelbővülés, amire a Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint egyébként jó esély mutatkozik.

A bankcsoport fundamentumai kedvezően alakultak tavaly, emellett a külső környezet is támogató volt – ennek hatására javultak is a bank kamatmarzsai –, szóval nem meglepő, hogy 2024-et erős bevételi és profitszámokkal zárta a pénzintézet. A kedvező folyamatokat a részvény árfolyama is lekövette (csütörtökön 25 600 forint körül zajlik a kereskedés délután), de magas értékeltségi mutatókról továbbra sincs szó. Ez mind igaz, a versenytársakkal és a saját historikus szintekkel összemérve is.

Az árfolyam az egy részvényre jutó sajáttőke érték (P/BV) csupán 1,3-szorosa, ami egyáltalán nem magas, mivel a bankcsoport nyeresége a sajáttőkére vetítve (ROE) 23 százalék

Árfolyam/nyereség, azaz PE alapon pedig szintén alacsony a jelenlegi 6-os mutató, vagyis az, hogy mindössze hat évnyi nyereség elég lenne az össze OTP-részvény felvásárlásához

Az OTP és a STOXX Europe 600 Banks index 12 havi előretekintő P/E mutatója

Ráadásul az OTP osztalékot is fizet, a 2024-es üzleti évre 270 milliárd forintot, amit a saját tulajdonban lévő részvények (3,5 százalék) nélkül osztanak szét, vagyis közel 1000 forint jár majd minden részvény után, minden bizonnyal a pénteki közgyűlés ezt meg is szavazza. Ez az osztalék egyébként messze nem magas, így a befektetők joggal bízhatnak benne, hogy az OTP továbbra is nagy hangsúlyt fektet az akvizíciókra.

Tavaly nem volt felvásárlás az OTP csoporton belül, igaz a várakozás nagy volt, Csányi Sándor elnök-vezérigazgató épp egy éve jelentette be, hogy történetük legnagyobb akvizíciójukra készülnek, aztán ez a hírfolyam teljesen elakadt. Messze nincs kizárva azonban, hogy a bank első embere ismét hasonló horderejű bejelentéssel készül a pénteki közgyűlésre. A forrás bőven megvan a banknál egy újabb akvizícióra, még a magasnak számító osztalék mellett is. Legutóbb a máltai HSBC-leányt hozták hírbe az OTP-vel, amit a Patria elemzése szerint 200 milliárd forintért lehetne megszerezni.

Addig marad az organikus növekedés, meglehetősen pozitív kilátásokkal, mivel a makrogazdasági várakozások jók a régióban. A magyar GDP a Bloomberg konszenzus szerint 2 százalékkal nőhet idén, a lakossági hitelezés viszont már tavaly a második félévben felpörgött, az erős dinamika pedig idén is fennmaradhat.

A jelzáloghitelezést az ingatlanpiaci aktivitás hajtja, így nem annyira meglepő, hogy 2024 végén a teljes magyar lakossági jelzáloghitel piac átlépte az 5 600 milliárd forintot. Kérdés mi lesz a vállalati szegmenssel, ott nem várható ilyen erős teljes felpattanás, bár a legutóbbi hitelezési felmérésében jelezte a jegybank, hogy az idei évben végre bővülésnek indulhat a vállalati hitelezés, az előző évi stagnálást követően.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A jelenlegi magyar kamatszintek ideálisnak tűnnek a Magyarországon működő bankoknak, így az OTP-nek is. A Patria szerint ebből 2,8 százalékos nettó kamatmarzsot tud majd kigazdálkodni az OTP, illetve a magyarországi csoporttagok. Ezt támogathatja, hogy a második negyedévben biztosan nem várható kamatcsökkentés az MNB-től, sőt a konzervatívabb becslések szerint az év végéig marad a 6,5 százalék alapkamat. Az Európai Központi Bank azonban még 75 bázisponttal vághat idén, így az OTP eurozónás piacain elkerülhetetlen a marzsok romlása.