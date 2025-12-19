Minden eddiginél erősebben zárja az évet a Mol: 2025 abszolút rekordot hozott a Fresh Corner két vezető terméke, a kávé és a hot-dog tekintetében. A régióban 66 millió csésze kávé fogyott, Magyarországon pedig 12,4 millió – ilyen magas számot még soha nem ért el a vállalat egyetlen korábbi évben. A hot-dogok is rekordot döntöttek: 45,5 millió darab régiós, valamint 11,5 milliós hazai eladással újabb mérföldkő született – derül ki a társaság közleményéből.

A növekedés jelentősége jól érzékelhető: a tavalyi, már akkor is kiemelkedő 65 millió kávé- és 43 millió hot-dog eladás után 2025-ben minden fronton tovább erősödött a fogyasztás.

Ezek az eredmények nemcsak a vásárlók bizalmát tükrözik, hanem azt is jelzik, hogy jó úton járunk: a Mol stratégiája működik, és továbbra is az utazók igényeire építünk. A vendégeinkkel közösen tettük emlékezetessé ezt a jubileumi évet

– mondta Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója.