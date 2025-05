Pörög a lakossági hitelezés, megjött a befektetési kedv is, de a boomra még várni kell

Továbbra is erős a lakossági hitelezés az Ersténél: az idei első negyedévben az új lakáshitelek volumene másfélszeresére nőtt, a személyi kölcsönöké pedig 31 százalékkal bővült. A megtakarítások is jelentősen emelkedtek, az ügyfélvagyon 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Bár a banki csalók továbbra is próbálkoznak, az esetek közel 90 százalékát sikerül megelőzni – a legnagyobb kockázatot továbbra is az ügyfél jelenti.