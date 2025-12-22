A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 485,25 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 110 890,99 ponton zárt hétfőn. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hétfőn a magyar tőzsde enyhén felülteljesített európai tőzsdékhez képest. Az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin pozitív hangulat volt, az európai piacokon viszont negatívabb hangulat uralkodott.
Az elemző szerint a Budapesti Értéktőzsdén az óvatos emelkedés átlag alatti forgalom mellett történt. A vezető magyar részvények közül a Mol erősödése mögött az olaj világpiaci árának emelkedése húzódhat meg. Az OTP és a Richter oldalazott a nap folyamán, a Magyar Telekom részvényeinél profitrealizálást indítottak a befektetők, ez látható a társaság árfolyamának csökkenésében.
A Mol 64 forinttal, 2,27 százalékkal 2888 forintra, az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,42 százalékkal 35 450 forintra nőtt, éves és történelmi maximumot értek el záráskor.
A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,88 százalékkal 1800 forintra, a Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 0,67 százalékkal 9670 forintra esett.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
