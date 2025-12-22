A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 485,25 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 110 890,99 ponton zárt hétfőn. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hétfőn a magyar tőzsde enyhén felülteljesített európai tőzsdékhez képest. Az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin pozitív hangulat volt, az európai piacokon viszont negatívabb hangulat uralkodott.

Az elemző szerint a Budapesti Értéktőzsdén az óvatos emelkedés átlag alatti forgalom mellett történt. A vezető magyar részvények közül a Mol erősödése mögött az olaj világpiaci árának emelkedése húzódhat meg. Az OTP és a Richter oldalazott a nap folyamán, a Magyar Telekom részvényeinél profitrealizálást indítottak a befektetők, ez látható a társaság árfolyamának csökkenésében.

Kapcsolódó Valószínűleg épp most durran ki minden idők egyik legnagyobb tőzsdelufija

A Mol 64 forinttal, 2,27 százalékkal 2888 forintra, az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,42 százalékkal 35 450 forintra nőtt, éves és történelmi maximumot értek el záráskor.

A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,88 százalékkal 1800 forintra, a Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 0,67 százalékkal 9670 forintra esett.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 032,11 ponton zárt hétfőn, ez 13,89 pontos, 0,14 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.