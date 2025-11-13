Jól járhattak azok, akik az utóbbi években részvénytúlsúlyos befektetéseket tartottak, hiszen az elmúlt három évben kifejezetten támogató volt a piac; húszéves időtávon a jelenlegi hároméves periódus termelte a második legmagasabb hozamot.

Noha 2025 egy rendkívül bizonytalan és sok tekintetben radikális változásokat hozó évnek indult, a harmadik negyedévre a piac szélsőséges kilengései valamelyest kisimultak, s ezzel párhuzamosan a vezető részvényindexek új csúcsokra törtek. A viszonylagos nyugalom azonban nem a kockázatok megszűnésének, inkább a feszültségek háttérbe húzódásának köszönhető – hangzott el az MBH Befektetési Bank csütörtöki rendezvényén.

Bár a vámháború okozta bizonytalanság ma már csillapodni látszik, az év első felében látott, történelmi léptékű kilengés továbbra is óvatosságra inti a befektetőket. Úgy gondoljuk, hogy az év hátralevő része sem a vakmerő kockázatvállalásról, inkább a stratégiailag jól megfontolt döntésekről kell, hogy szóljon

– hangsúlyozta Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. A szakértő szerint a globális gazdasági változások egyik legfőbb indikátora a dollár árfolyamának esése. Az amerikai valuta ugyan jelenleg az ötéves átlag körül mozog, tehát még nem tekinthető szélsőségesen olcsónak, az átmeneti stabilizálódás után várhatóan középtávon tovább gyengülhet.

MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus: Vince Péter. Kép: MBH

Részben a dollár gyengülésének köszönhető, hogy a forintban jegyzett részvénybefektetések meglepően magas, 34 százalékos prémiumot generálnak a dolláralapú alternatívákhoz képest.

Olcsók a magyar részvények

A többlet mintegy fele a forint dollárral szembeni erősödésének, míg a hozam másik fele a BUX S&P500-zal szemben mutatott felülteljesítésének köszönhető. "Az MBH Befektetési Banknál a Budapesti Értéktőzsde forgalmának több mint 90 százalékát lefedjük az elemzéseinkkel. Ezek alapján a legtöbb vizsgált vállalat részvényeire „vétel” az ajánlásunk, tehát továbbra is úgy látjuk, van növekedési potenciál a hazai papírokban” – mondta Debreczeni Csaba vezető részvényelemző.

Az AI, a nemesfémek és az európai bankszektor is sikersztori

Noha a globális befektetési piacokon a különböző gazdasági szektorok között jelentős különbség tapasztalható, az egyértelműen látszik, hogy továbbra is a mesterséges intelligencia a domináns narratíva. Ezt az ágazatba áramló kiugró mértékű tőkén túl az is alátámasztja, hogy az S&P500 indexen belül az IT vállalatok teljesítménye a legerősebb. A mesterséges intelligencia mellett, az elmúlt hónapokban a nemesfémekre irányuló befektetések bizonyultak a legsikeresebbnek. Az arany áremelkedése – még az októberben tapasztalt ideiglenes visszaeséssel együtt is – rendkívül dinamikus: az eszközosztály hozama 2025-ben közel 50 százalék körül alakul.

Kétszer nyereségesebbek a hazai bankok az EU-átlagnál

Kevésbé van a köztudatban, de az utóbbi években az európai bankszektor is kifejezetten vonzó befektetési iránynak bizonyult. „A nagyobb európai bankok nem teljesítő hiteleinek aránya drasztikusan lecsökkent, míg sajáttőke-arányos nyereségük (ROTE) folyamatosan emelkedik, tehát fundamentális értelemben egyértelműen pozitív kép rajzolódik ki” – húzta alá Debreczeni Csaba. A bankszektor régiónkon belüli jövedelmezősége szintén kiemelkedő. Oszlay András, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője kiemelte: a bankszektor sajáttőke-arányos megtérülését (ROE) tekintve az uniós átlag 9-10 százalék körül mozog, ezzel szemben a hazai bankoknál ugyanez a mutató közel 20 százalékot jelez.