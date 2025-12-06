Az amerikai piac helyzete jelentős hatással van az egész világ gazdaságára, így a magyarra is. „Sikerül-e a puha landolás?” – tette fel a kérdést Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője. Mint mondta, a Fed az infláció elleni harcban szigorításokat vezetett be, hogy elkerülje a recessziót és fenntartsa a mérsékelt növekedést. Ez 2025-ben részben sikerült, de 2026-ra is maradt tennivaló. „Volt előrelépés, de még nem győztünk” – fogalmazott.

A munkaerőpiacon nőtt a bizonytalanság, a kamatlábak továbbra is magasak. A munkanélküliségi ráta már emelkedőben van, és ha a növekedés felgyorsul, az korábbi válságokhoz hasonlóan (2008-as válság és a koronavírus-járvány) erőteljes kamatcsökkentési ciklust válthat ki a Fed részéről.

Mi a helyzet Európában?

„Európa lemaradásban van a technológiai beruházások terén, az innovációs rés pedig egyre nehezebben zárható, főként a túlzott szabályozások és kereskedelmi korlátozások miatt” – mondta Szitás Lóránt. A gyenge belső kereslet, a stagnáló reálfogyasztás és a visszafogott fogyasztói hangulat tovább nehezítik a helyzetet.

A kontinens cégei erősen függnek a bankhitelektől, ami a korábbi alacsony kamatkörnyezet lezárulta után magasabb adósságköltségeket okoz. Ehhez társul a növekvő államadósság, a francia politikai instabilitás és a német fiskális bizonytalanság – mindez rontja a befektetői bizalmat.

Deviza, arany, olaj

A dollár az idei évben gyengült, de 2026-ban ismét erősödhet – különösen globális bizonytalanság esetén, mivel az USD továbbra is „menekülőeszköz”. Az euró esetében inkább gyengülés valószínű. Az arany árfolyamát továbbra is a makrogazdasági kockázatok határozzák meg: inflációs nyomás hiányában csökkenhetne ugyan, de a dollár gyengülése és a befektetői félelem erősítheti a nemesfémet. A forintnál még lát teret korlátozott erősödésre.

Az olajpiacon a túlkínálat és az orosz exportkorlátozások egyszerre idézhetnek elő ellentétes árfolyammozgásokat.

AI-buborék

A mesterséges intelligenciába ömlő tőke sokak szerint buborékot idéz elő. A kérdés nem is az, hogy ez valóban buborék-e, hanem az, hogy fenntartható-e a jelenlegi növekedési ütem. A legtöbb technológiai vállalat saját AI-megoldást fejleszt, hogy kihasználja a trendet – a kérdés az, hogy a profitok is lépést tartanak-e majd az elvárásokkal.

A 2026-os év akár „igazság pillanata” lehet: ha a big tech és a félvezetőszektor nem teljesíti a mostani optimista várakozásokat, a piac ismét a defenzív szektorok felé fordulhat. Bár az AI-technológia forradalmi, ma még nehéz megjósolni, hogy a gazdasági eredményekben is arányosan megjelenik-e a hatása.

Mi a jövő?

Az XTB szerint 2026 fordulópont lehet a globális tőkepiacon: az amerikai gazdaság puha landolásra törekszik, az AI-beruházások új növekedési hullámot indíthatnak, az arany pedig akár az 5 000 dolláros szint közelébe is emelkedhet.

Rekordok és bizonytalanságok

Az idei év szélsőségekkel teli volt. Az arany 60 százalékot erősödött, az EUR/USD több mint 13 százalékkal nőtt, miközben a Fed tovább próbálta 3 százalék alá szorítani az inflációt, a geopolitikai feszültségek pedig folyamatos bizonytalanságot okoztak.

A Fed óvatos kamatcsökkentési ciklusra készül, a munkaerőpiac lassulása pedig kulcsszerepet játszik az infláció lehűlésében. Európában mérsékelt a növekedés, de az EU új technológiai programjai – például a Chips Act – csökkenthetik az innovációs lemaradást.