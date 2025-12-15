A rendőrök 2025. december 15. és december 21. között fokozott ellenőrzéseket tartanak Magyarország közútjain – írja a Police.hu.
A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve nyomán, országos közúti ellenőrzés indul az ittas és bódult állapotban vezetők kiszűréséhez.
Kiemelték, céljuk a közlekedésbiztonsági helyzet javítás és a balesetek megelőzése.
Hatalmas közlekedési razzia jönMég véletlenül sem érdemes a jövő héten kockáztatni az autósoknak. A ROADPOL keretében a magyar rendőrök minden úton kint lesznek és ellenőrzik a sofőröket, ittek-e alkoholt, vagy fogyasztottak-e drogot.
