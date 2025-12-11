Több mint érdekes a forint teljesítménye csütörtökön: a Fed előző napi kamatvágása után minden szépen és jól alakult, az euróval szembeni árfolyam délelőtt folyamatosan erősödött, volt üzletkötés a 381 alatti szinten is, majd nem sokkal dél után innen óriásit rántottak az árfolyamon, egészen 384 fölé.

Az euró-forint keresztárfolyam csütörtöki mozgása

Árrésstop miatt figyelmeztet a Bizottság

Hírértékű adat a magyar gazdaságról nem érkezett, a jelentős árfolyamkilengés előtti pillanatokban jelent meg ugyanakkor a Bloombergen egy cikk a magyar választási kilátásokról, benne egy értesülésről, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a köztársasági elnöki pozíció átvételét fontolgatja.

Nem sokkal korábban pedig az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartózkodjon az élelmiszerek és a háztartási cikkek értékesítésére vonatkozó árréskorlátozások bevezetésétől, amely ellentétes az egységes piaccal. A Bizottság érvelése szerint

Magyarország olyan alacsony értékre korlátozta a termékek beszerzési és értékesítési ára közötti árrést, hogy az nem fedezi a vállalkozásoknak a termékek beszerzési költségein felül adódó költségeit, és emiatt a nem magyar kiskereskedők kénytelenek veszteségesen értékesíteni termékeiket.

Ilyen hírek érthetően nem váltották ki a befektetők tetszését, továbbra is feszült a helyzet, a kurzus 383-384 közt ingadozott az elmúlt órában, majd 384 fölé, sőt közel 385-ig is felszúrt.

Magyarországnak két hónap áll rendelkezésre a válaszadásra és a szükséges intézkedések meghozatalára. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyeket.

Elnöki rendszer jön Magyarországon?

Ráerősíthetett a forint gyengülésére a Bloomberg nemrég megjelent cikke is. A Bloomberg névtelenséget kérő forrására hivatkozva azt írta, hogy a kormányfő az elnöki poszt átvételére készül, a jelenlegi parlamentárist pedig elnöki rendszer váltaná, vagyis a pozíció valódi befolyással, hatalommal járna.

A hírügynökség szerint ezzel lehetett összefüggésben, hogy az Országgyűlés szerdán megszavazta a Fidesz törvényjavaslatát, amely megnehezíti a jövőben a törvényhozás számára a köztársasági elnök leváltását. A Bloomberg információjára a kormányfő hivatala nem reagált.

A miniszterelnök novemberben egyébként beszélt az elnöki rendszerről, mint elméleti alternatív lehetőségről, de mint mondta: 2010 óta minden Fidesz győzelem után elvetették az ötletet.

Mindenesetre a hírügynökség szerint egy áprilisi Fidesz győzelem esetén Orbán Viktor elnökként tovább irányíthatná az országot, a kormányzati ügyek vezetése pedig Lázár Jánosra hárulna. Fidesz vereség esetén pedig az a helyzet állna elő, hogy Orbán Viktor lenne a köztársasági elnök, Magyar Péter pedig kormányfő. Sulyok Tamás köztársasági elnök mandátuma 2029-ben jár le.

A hírügynökségnek Hegedűs Dániel, a berlini German Marshall Fund közép-európai igazgatója a felvázolt forgatókönyvet úgy kommentálta: "kockázatos, de nem zárható ki".