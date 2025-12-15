Bár a magyarok nagy része szerint a karácsony nem a drága ajándékokról szól, sokan mégis kicsúsznak a tervezett keretből az utolsó napokban. A magyar családok karácsonyi költekezési szokásait vizsgáló friss kutatás szerint a válaszadók jelentős része nem zárkózik el attól sem, hogy hitelből vásároljon ajándékot.

Az instacash és a milpay kutatásában résztvevők több mint egyharmada (36,3 százalék) szerint karácsonykor nem az ajándék a lényeg, hanem az együttlét. Majdnem ugyanennyien (29,5 százalék) az élményeket, közös programokat teszik az első helyre. 29,2 százalék inkább kevesebb, de minőségi ajándékot adna szeretteinek.

Ezzel párhuzamosan azonban továbbra is tömeges jelenség az utolsó pillanatban történő túlköltekezés és azt ezt követő januári megbánás.

A felmérésben 37,9% mondta azt, hogy időnként, 21,2 százalék szerint pedig szinte minden évben előfordul, hogy túl csúszik a tervezett kereten.

Majd januárban a válaszadók több mint egyharmadánál (35,4 százalék) előfordult, hogy megbánta, mennyit költött karácsonyra, a válaszadók negyede (25,3 százalék) pedig szinte minden évben így érez.

Tudatos tervezéssel elkerülhető a januári feszültség

Bruzsa Géza, fintech szakértő, az instacash és a milpay vezérigazgatója szerint a tudatos pénzügyi tervezés kulcsa a prioritások kezelése.

„A számokból az látszik, hogy a kerettúllépés tipikusan az utolsó napokban történik, ezért aki most rögzít egy reális ajándékkeretet, és ehhez ragaszkodik, az már fél siker. Különösen a gyermekek esetében működhet jól ez a megközelítés, mert az ő irányukba a legnagyobb a költési hajlam. A cél nem az, hogy szűkmarkúak legyünk, hanem hogy a decemberi öröm ne forduljon át januári pénzügyi feszültségbe” – fogalmaz a szakértő.

A kutatásban résztvevők legnagyobb csoportja,

38,4 százaléka úgy látja, hogy kellemetlen, de néha szükséges a hitelfelvétel az ünnepek előtt, sőt a válaszadók negyede ezt teljesen természetesnek is tartja.

A megkérdezettek több mint ötöde (21,5 százalék) többször is vásárolt hitelből, áruvásárlási kölcsönből vagy hitelkártyával karácsonyi ajándékot. Jelentős a nyitottság az úgynevezett BNPL konstrukció, illetve a halasztott fizetés iránt is, a válaszadók harmada (33,9 százalék) még nem élt a lehetőséggel, de fontolgatja, hogy kipróbája, 17,8% pedig már használta többször is ezt a megoldást.

Az instacash és a milpay vezérigazgatója szerint a részletfizetés akkor jó döntés, ha egy már régóta tervezett, valóban szükséges kiadásról van szó, amelyre a háztartás előre kalkulált egy keretet.

„Egy nagyobb háztartási gép, egy régen kinézett műszaki cikk vagy egy régóta halogatott csere tipikusan ilyen kategória. Tehát nem a hirtelen, impulzív „még ez is akciós, bedobom a kosárba” vásárlások esetén lehet racionális döntés” – fogalmazott Bruzsa Géza.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a felelős BNPL-használat kulcsa, hogy a fogyasztó ne tekintse „ingyen pénznek” a szolgáltatást.

„A kutatás is azt mutatja, hogy a fogyasztók egy része nem impulzív hitelfelvevőként, hanem mérlegelő, óvatos döntéshozóként közelít a „Buy Now, Pay Later” típusú kamatmentes megoldásokhoz. Mindamellett, hogy folyamatosan nő az érdeklődés a kiszámítható, rövid távú, átlátható részletfizetési formák iránt” – tette hozzá.

Részletes adatok a magyarok karácsonyi értékrendjéről

Az instacash 641 ember megkérdezésén alapuló, a karácsonyi vásárlási szokásokról készült felmérésében összesen 11 kérdésre kereste a választ:

A „Mennyire érzi meg a családi költségvetés a karácsonyi kiadásokat?” kérdésre 56,9% azt válaszolta, érezhető, de belefér a büdzsébe. 27,3% szerint jelentősen megterhelő, de valahogy megoldja. 9,7% egyáltalán nem érzi meg. 6,1% mondta azt, hogy csak hitellel vagy halasztott fizetéssel tudja megoldani.

Az „Érezte már úgy januárban, hogy bánta, mennyit költött karácsonykor?” kérdésre adott válaszok alapján, 35,4% szerint néha előfordult ilyen. 11,9% szinte minden évben így érez. 25,3% ritkán bánkódik utólag. 27,5% még soha nem érzett ilyet.

A „Vásárolt már valaha hitelből, áruvásárlási kölcsönből vagy hitelkártyával karácsonyi ajándékot?” kérdésnél a válaszok kiegyensúlyozottak. 21,5% többször is vásárolt így, 29,6% egyszer-kétszer. 18,1% még nem, de gondolkodott rajta. 30,7% nem, és nem is tenné.

A „Használt már halasztott fizetést vagy BNPL-t karácsonyi ajándékokhoz?” kérdésre a legtöbben azt mondták, hogy nem, és nem is tervezik, ez 44%. Jelentős ugyanakkor a nyitottság is, 33,9% még nem használta, de fontolgatja azt. 17,8% már próbálta a lehetőséget egy-két alkalommal. A maradék alapján nagyjából 4,3% lehet azok aránya, akik többször is használták a konstrukciót.

Az „Ön szerint tabu vagy természetes, ha valaki hitelből vásárol ajándékot?” kérdés esetében a legnagyobb csoport, 38,4% úgy látja, hogy kellemetlen, de néha szükséges így tenni. 25% teljesen természetesnek tartja. 25,7% azt mondta, hogy attól függ, kinek vásárol, 10,9% szerint ez tabu, kerülendő.

A „Mi a fontosabb Önnek karácsonykor?” kérdésnél a válaszadók 36,3% azt választotta, hogy nem az ajándék a lényeg, hanem az együttlét. 29,5% számára az élmények és közös programok a fontosak. 29,2% inkább kevesebb, de minőségi ajándékot adna. A maradék alapján körülbelül 5% gondolja azt, hogy sok kisebb ajándék a jó irány.

A „Kinek költ a legtöbbet karácsonyi ajándékra?” kérdésre elsöprő többséggel, 64,1% a gyerekekre költik a legtöbbet. 21,1% a párját jelölte meg. 7,6% saját magára költ a legtöbbet. A maradék 7,2% oszlik meg a szülők vagy nagyszülők, illetve a barátok vagy kollégák között.

Az „Előfordul, hogy az utolsó napokban többet költ, mint tervezte?” kérdésnél 37,9% mondta azt, hogy időnként igen. 21,2% szerint ez szinte minden évben előfordul. 30,6% ritkán csúszik túl a kereten. 10,3% pedig soha.

Az „Érez valamilyen társadalmi vagy családi nyomást, hogy ‘illik’ bizonyos értékű ajándékot adni?” kérdésnél 48,5% azt válaszolta, hogy egyáltalán nem érez ilyen nyomást. 25,4% közepes mértékűt érez. 20,7% alig. A fennmaradó, visszaszámolt arány alapján kb. 5,4% érez erős nyomást.

A „Ha őszinte, milyen mértékben befolyásolja, ki mit szól majd az ajándék értékéhez?” kérdésnél 40,9% azt mondta, hogy egyáltalán nem befolyásolja. 27,3% közepesen érzi ezt a hatást. 21,7% alig. 10,1% számára nagyon fontos, mit szólnak majd mások.

A „Mennyire érzi úgy, hogy az ajándék értéke tükrözi a szeretet mértékét?” kérdésnél a jelentős többség, 74,3% azt válaszolta, egyáltalán nem a pénz mutatja a szeretetet, hanem a gesztus. 17,3% néha így érzi. A maradék 8,4% oszlik meg azok között, akik szerint a drágább ajándék nagyobb figyelmet mutat, illetve azok között, akiknél ez változó, nehezen általánosítható.