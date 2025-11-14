A hét egyik legfontosabb híre, hogy módosult az idei államháztartási hiánycél, a GDP 5 százalékára. Ez nem meglepetés, hiszen a gazdaság nem nőtt akkora mértékben, mint azt a kormány tervezte. De nem csak arányváltozásról van szó:

az idei pénzforgalmi deficit 5 055 milliárd forintra nő a tervezett 4 774 milliárdról.

Ezért kérdeztük meg az Államadósság Kezelő Központot (ÁKK), hogy a költségvetési hiánycél emelése együtt jár-e a finanszírozási terv módosításával.

Az ÁKK a lapunknak küldött válaszában jelezte, a kibocsátó legutóbb nyáron módosította a 2025. évi finanszírozási tervet, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által akkor kiadott, új pénzforgalmi hiányszám indokolt. Az NGM a héten újra módosította a hiányszámot.

A most bejelentett pénzforgalmi hiány finanszírozásához ugyanakkor nem szükséges ismételten módosítani az idei finanszírozási tervet, hiszen a nyári módosítás óta eltelt időben az ÁKK forrásbevonási műveletei sikeresek voltak, melyekkel jelentős likviditási tartalékot halmozott fel, a megemelt finanszírozási igény fedezetéül pedig ezen tartalékok egy része fog szolgálni.



– olvasható az ÁKK válaszlevelében, amelyben hozzátették: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, a finanszírozás biztosított. A befektetői bizalom erős hazánk iránt. Arról, hogy alakult a finanszírozási terv az év első 9 hónapjában, itt írtunk.