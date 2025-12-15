Az autósok többsége nem hallott arról, hogy jövőre öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópálya-matrica – derül ki az autopalyamatrica.hu online felméréséből.

A szakportál figyelmeztet: mivel 2026 több újdonságot hoz az autópályák használatában, új fizetős szakaszok és új kategóriák is lesznek, nem szabad megszokásból megvenni a matricákat, mert

akár 15 ezer forintot is spórolhatunk.

Közleményükben emlékeztetnek, megkezdődött a jövő évi autópálya-matricák elővásárlási időszaka. 2026-ban folytatódnak az útfelújítások, új fizetős szakaszok és új, kedvezményes kategóriák is lesznek, miközben a megszokott matricák ára az infláció mértékével emelkedett. Jövőre három újabb útszakasz lesz fizetős, Pest-, Baranya- és Bács-Kiskun vármegyében: az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig.

Az autopalyamatrica.hu online kutatásában azt mérte fel, mit tudnak az autósok a változásokról. A kérdőívet több mint 10 ezren töltötték ki.

A többség nem hallott az új kedvezményekről

Bár az útfelújításokkal járó nehézségek a válaszadók felét időszakosan, harmadát pedig napi szinten érintik, közel kétharmaduk nem hallott még arról, hogy

jövőre több megyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni az M1-est és az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt.

Az M1-es nemrég kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére - Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron - mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszán a helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül az autósoknak.

Részletfizetéssel sokkal több éves országos matrica fogyna

A válaszadók negyede vásárolja csupán az éves országos autópálya-matricát, a többségük vármegyei matricát választ. A kérdőívet kitöltő autósok mintegy 40 százalékának kifejezett nehézséget okoz egy összegben kifizetni az éves országos matrica árát, pedig 50 százalékuk ezt venné meg, ha lehetőség lenne részletfizetésre. Közel 80 százalék választaná, ha év közben egyéb szolgáltatásokat – parkolási és autós kedvezmények, kuponok, gépjármű asszisztencia stb. – is kapna a matrica mellé.

A kifejtős válaszok között többen leírták, hogy 2-4 vármegyei matricával biztosítják az éves autópálya-közlekedést. Aki teheti, nem is egyszerre vásárolja meg az összes matricát, hanem először a lakhelyéhez közelit veszi meg az év elején és a többit csak később. Sok válaszadó fogalmazott úgy, hogy

kényelmesebb és megnyugtatóbb lenne az éves országos matrica, de nem tudja – vagy nem akarja – egyösszegben kifizetni a mintegy 62 ezer forintot, sőt: emiatt a válaszadók egy része akkor is a 10 napos matricákat vásárolja, ha azok éves szinten már elérik az éves országos matrica árát.

Részletfizetési lehetőség jelenleg csak egy szolgáltatónál érhető el.

A kényelmi díj eltörlésével még több az online vásárló

A szakportál kutatása kitért a pályamatricák online vásárlásához kapcsolódó kényelmi díj szeptemberi eltörlésére.

A korábbi felmérések azt mutatták, hogy a benzinkutas értékesítések aránya évről évre szorul vissza. Ezt a tendenciát a kényelmi díj megszűnése felgyorsítja: a válaszadók 54 százaléka mondta azt, hogy ezután online veszi, miközben a korábban is így vásárlók aránya 42 százalék.