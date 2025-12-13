A novemberi inflációs adat a vártnál kedvezőbben alakult, éves alapon 3,8 százalékra mérséklődött, ami egy év után először jelent 4 százalék alatti értéket. Nagy János, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője azonban arra figyelmeztet: a csökkenés átmeneti, és nem indokolja a korai optimizmust.

A Spirit FM Több-kevesebb című műsorában elmondta, hogy az infláció mérséklődésében továbbra is szerepet játszanak a még érvényben lévő hatósági korlátozások és ársapkák, amelyek kivezetése az év második felében várható. Ezek megszűnése újra felfelé tolhatja az árindexet.

Az elemző szerint az év elején akár 2 százalék körüli infláció is elképzelhető, ugyanakkor az árnövekedés szerkezete továbbra sem megnyugtató. Több alapvető élelmiszer, így például a kávé, a tojás, a csokoládé és az étolaj ára még mindig 10 százalék feletti ütemben emelkedik.

A Magyar Nemzeti Bank óvatos monetáris politikáját Nagy János azzal indokolja, hogy sem a szolgáltatásoknál tapasztalható magas bérköltségek, sem az ipari termékek árai nem mutatnak érdemi javulást. Kamatvágásra csak akkor kerülhet sor, ha az infláció tartósan a 3 százalék körüli sávban stabilizálódik.

A gazdasági kilátásokat illetően az Erste Bank 2026-ra körülbelül 2 százalékos növekedést vár. A bővülést elsősorban a fogyasztás élénkülése, a reálbérek emelkedése, valamint a német gazdaság enyhe javulása támogathatja. A beruházások fellendüléséhez azonban elengedhetetlen lenne a külső gazdasági környezet erősödése - írja az atv.