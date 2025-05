Váratlan fordulat történt a német parlamentben, miután nem kapott elegendő szavazatot Friedrich Merz ahhoz, hogy ő legyen az új német kancellár.

Hiába volt meg – papíron legalábbis – a többsége a német parlamentben a Friedrich Merz mögött álló koalíciónak,

mégsem kapott elegendő szavazatot, így csúszik a megválasztása.

Egyébként ez volt az első eset, ilyen korábban még soha nem fordult elő, hogy egy kijelölt kancellárt szövetségi választások és sikeres koalíciós tárgyalások után a Bundestagban nem választottak volna meg.

Merz megválasztásának elmaradása bizonytalanságot okozott a befektetők körében is, mivel a védelmi és infrastrukturális területekre vonatkozó kiterjedt beruházási terveit az utóbbi időben fontos hajtóerőnek tekintették, amiért a DAX is visszatérhetett a rekordszintre.

A kedd reggeli hírre azonban a német tőzsde is folytatta nyitás óta tartó esését: a DAX 11.30 körül már közel 2 százalékos mínusznál is járt, amikor megállt a zuhanása. 12.20-ra a DAX visszaerősödött 23 ezer pont fölé, ami így is 1,3 százalék körüli napi mínuszt jelent.

A berlini tőzsde mellett a védelmi szektor részvényei is megérezték a bizonytalanságot: a korábbi rekordszintek után a Rheinmetall mínusz 2,4 százalékon is állt, ahogy a Renk és a Hensoldt is 3 százalék felett gyengült.