Benzin helyett nagyrészt víz került az autók tankjába egy balatonkeresztúrhoz közeli Shell töltőállomáson, több jármű lerobbant - számolt be a Totalcar.

Az esetre egy autós panasza nyomán derült fény, aki a Redditen kért segítséget, mert nem sokkal a tankolása után felmondta a szolgálatot az autója. A sofőr elmondta, hogy 95-ös benzint tankolt, majd az autója kicsit később leállt. Utóbb többen jelezték, hogy más autósok is ugyanilyen esetekről számoltak be, miután ugyanitt tankoltak.

Az első sofőr kocsijának átvizsgálása után a szervizben megállapították, hogy "nagyrészt víz van a tankban." Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett a motorban

- írta az autós portál, amely egyben a Shellhez fordult az ügyben.

A társaság válaszában közölte: "Az Ön által említett problémát a tegnapi napon észleltük, amelynek nyomán az FS95 tankolás haladéktalanul lezárásra került a töltőállomáson. Emellett az eset kivizsgálását is azonnal megkezdtük, annak érdekében, hogy pontosan megállapítsuk a körülményeket."

Hozzátették: "Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalunk az üzemanyag minőségével kapcsolatban, minden esetben haladéktalanul megteszünk minden szükséges intézkedést."