A nyugdíjas igazolvány kiváltása mellett egyre több érv szól, mutatjuk, milyen sokféle kedvezményre és juttatásra jogosítja fel a nyugdíjaskorú állampolgárokat a kártya.

Ez egy fényképes plasztik kártya, ami a nyugdíjasoknak számos előnyt biztosít, és automatikusan jár a nyugdíjmegállapító határozattal rendelkezőknek. A zaol.hu emlékeztet, 2013-tól hivatalosan ellátottak utazási utalványának is nevezik, és bár a régebbi igazolványok lejártak, a kedvezmények igénybe vételéhez még szükség van rájuk.

Jellemzően utazási, kulturális, egészségügyi, pénzügyi és közösségi kedvezmények vehetők igénybe a nyugdíjas igazolvánnyal.

Lássuk, pontosan mikre is használható ez a kártya!

Utazási kedvezmény

Az ellátottak utalványa alapján belföldi vonatokra és távolsági buszokra 50 százalékos kedvezmény jár másodosztályon, évente két alkalommal pedig 90 százalékos kedvezmény is.

Helyi közlekedés esetén sok városban kedvezményes, illetve ingyenes számukra a közlekedés.

Különféle kulturális lehetőségek széles tárháza

Színházak és múzeumok látogatása 50 százalékos kedvezménnyel, vagy akár díjmentes belépéssel is működhet, így a kulturális intézményeket preferáló idősek jól járhatnak, ha 2026-ban kiváltják a nyugdíjas igazolványt.

E kártyával a könyvtárak kedvezményes vagy ingyenes tagsági díjat biztosítanak számukra. Emellett az igazolvány birtokában különböző, a nyugdíjasklubok által szervezett programokon, előadásokon, kirándulásokon is gyakran ingyenesen vagy kedvezményes áron lehet részt venni.

Dőlhetnek a kedvezmények az egészségügyi ellátásban

Ha a kezükben a kártya, a gyógyszertárakban egyes vitaminok és egészségmegőrző készítmények vásárolhatók meg kedvezménnyel.

Fürdők, gyógykezelések esetén is kedvezményes belépőt és gyógykezelést kínál több gyógy- és termálfürdő a nyugdíjasoknak.

Olcsóbban megúszható a bevásárlás is

A nyugdíjas igazolvány megléte 65 év felett arra is lehetőséget ad, hogy az egyes üzletekben, meghatározott napokon meghirdetett árengedményt kihasználják, és olcsóbban vásároljanak.

Pár bank pedig speciális, nyugdíjasoknak összeállított számlacsomagokat is kínál alacsonyabb díjakkal, vagy akár díjmentes pénzfelvétellel.

Így igényelhető a nyugdíjas igazolvány, és ez a teendő, ha nem jött meg

Az említett nyugdíjas igazolvány igénylése egyszerű, a nyugdíjfolyósító nyilvántartásában szereplők automatikusan megkapják az igazolványt.

Ha valaki jogosult rá, de nem érkezett meg a plasztikkártyája, fel kell keresnie a lakhelye szerinti járási hivatalt vagy a Magyar Államkincstár (MÁK) nyugdíjfolyósító igazgatóságát, és kérni kell egy hivatalos igazolást/másodlatot, mert ez is elegendő a kedvezményekhez.

A rendes nyugdíjkorhatár felett már nem is feltétlenül kell, elég a személyi, de aki kedvezményre vadászna 65 év alatt, annak lépnie kell.

Elvesztés esetén az igazolvány pótlása vagy cseréje gyorsan és egyszerűen intézhető bármely nyugdíjfolyósító intézetben.